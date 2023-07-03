费斯塔彭统治奥地利F1大奖赛

（施皮尔贝格综合电）红牛车手费斯塔彭完全统治了奥地利F1大奖赛，在排位赛、冲刺赛和正赛中都排名第一，并跑出了最快圈速。这样，费斯塔彭以229分在车手积分榜上领跑，领先排名第二的队友佩雷兹多达79分。

这场比赛是在红牛车队的主场红牛赛道举行。在星期天（7月2日）的正赛中，费斯塔彭从杆位起跑，之后一度因为换胎落在了两名法拉利车手后面，但他很快便在赛道上成功超越，回到了领先位置，并最终获胜。

多名车手开出赛道界线外被罚

法拉利车手勒克莱尔和红牛车手佩雷兹分别获得第二和第三名，在他们之后则是一片混乱，多名车手在比赛中将赛车多次开出赛道界线外。整场正赛中，国际汽联竟接到了1200次超出赛道界线的报告，比赛期间和比赛后一共做出了12次处罚。其中阿尔派车手奥康一人就领到了四次处罚，一共罚时30秒。其余遭处罚的车手分别是赛恩斯（法拉利）、哈密尔顿（马赛地）、阿尔本和沙俊（威廉姆斯），以及德弗里斯和角田裕毅（红牛二队）。

由于多名车手遭罚，比赛排名也是一片混乱，例如赛恩斯从第四被降至第六，哈密尔顿则是从第七降至第八。受罚最多的奥康从第12降至第14。

如此多的车手如此频繁地在比赛中开出界外，在F1赛事前所未见。在赛后的总结报告中，国际汽联建议在红牛赛道的弯道处增加砂石缓冲区，让车手在过弯时有所顾忌，不再开出赛道之外。