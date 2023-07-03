俄女将柳德米拉遭淘汰 成温网首位出局种子球员

温网首轮进行到一半因下雨中途暂停比赛，赛会女单15号种子柳德米拉在较早前进行的比赛中遭淘汰；男单30号种子基里奥斯在出席温网新闻发布会后因手腕伤势决定退出争夺。

（伦敦综合电）温布登网球锦标赛星期一（7月3日）展开首轮角逐，男单和女单都有种子球员出局，俄罗斯女将柳德米拉·萨姆索诺娃遭直落两盘淘汰，上届男单亚军得主基里奥斯则宣布退赛。

赛会15号种子柳德米拉是首位出局的种子球员，她与世界第57的安娜·博格丹激战了2小时23分钟，结果在两个抢七大战都输球。

安娜最终以7比6（7比1）、7比6（7比4）胜出，她接下来将迎战美国球员阿莉西娅·帕克斯。

此外，24岁的中国女将袁悦从资格赛突围后，在正赛挑战两次大满贯冠军、白罗斯名将维多利亚·阿扎伦卡展现出顽强的拼搏精神，与对手厮杀三盘后才败下阵来。

维多利亚以6比4、5比7、6比4取得晋级资格。

在这场比赛中，尽管袁悦给维多利亚带来不小的麻烦，但经验丰富的后者还是凭借关键分上的把握，获得这场比赛的胜利。

33岁的维多利亚曾在澳大利亚公开赛两度夺冠，她在温网的最好成绩是2012年打进四强。由于去年温网禁止俄罗斯和白罗斯球员参赛，这是她自2021年后再度重返这项草地大满贯赛事，她下一轮将与阿根廷球员娜迪亚·波多偌斯卡争夺第三轮资格。

由于比赛中途下起大雨，温网首轮进行到一半时暂停比赛，世界第一的伊加·斯瓦泰克对垒中国球员朱琳的比赛一度中断，顶棚关闭后比赛继续，伊加延续首盘火热手感，最终以6比1、6比3晋级次轮。

基里奥斯临时退赛

2022年温网亚军得主兼本届30号种子基里奥斯因手腕伤势临时退赛，他的对手戈芬（比利时）接下来将迎战法比安（匈牙利）。

基里奥斯（右）去年在温网决赛不敌乔科维奇，获得亚军。（路透社）

28岁的澳洲好手基里奥斯去年第一次闯入大满贯男单决赛，但败给塞尔维亚名将乔科维奇。来到今年，自1月膝盖手术后他已远离赛场六个月。上个月他在斯图加特的草场赛中复出，首轮败给中国球员吴易昺。

之后，基里奥斯接连退出了哈雷和马略卡两站比赛。他星期天（2日）还出席新闻发布会，但在同一天晚上在社交媒体宣布退赛。

澳洲球员基里奥斯出席温网新闻发布会不久后便宣布退赛。（法新社）

他写道：“我很失望地宣布我将退出今年温网。我尽了最大的努力在手术后回来赛场，为了再度踏上温网之旅，但在复出的过程中我在马略卡感到手腕有些疼痛。”

“我进行了扫描，结果显示我的手腕韧带撕裂。我尽了一切努力，但没有足够的时间在温网前做好准备。”