安切洛蒂明夏加盟 桑巴军团为何愿等一年也非他不可？

安切洛蒂在巴西足总的苦追之下，终于答应在明年与皇马约满后加入执教巴西国家队。他的首个任务是明年6月的美洲杯，更重要的任务无疑是率队在2026年美墨世界杯赛上第六次捧起大力神杯。

皇天不负有心人，巴西足总终于获得意大利籍主帅安切洛蒂（Ancelotti）点头，执掌“桑巴军团”巴西国家足球队的教鞭，但条件是要再等一年。

自上一任主帅蒂特（Tite）于去年卡塔尔世界杯结束宣布离任后，巴西足总就一直把安切洛蒂视为下一任主帅的第一人选，但这名西甲豪门皇家马德里（Real Madrid）主帅与现东家的合同要到明年夏天才结束。

虽然坦言为巴西足总对他感兴趣而感到兴奋，但“安帅”此前一再强调自己还有合约在身，不愿给予巴西足总任何承诺。

不过就在星期二（7月4日），巴西足总却官方宣布这名意大利籍名帅将在2024年夏天执掌巴西国家队的教鞭，而现巴西甲级联赛球队富明尼斯（Fluminense）教练迪尼斯（Diniz）将从即日起至安帅上任前，兼任国家队过渡主帅一职。

现巴西甲级联赛球队富明尼斯教练迪尼斯将从即日起至安帅上任前，兼任国家队过渡主帅一职。（法新社）

58年来首位外籍主帅

愿为一名主帅等上一年，这在足坛上实属罕见，更别说是发生在向来迷恋自家主帅的桑巴军团身上。

虽然不是足球的发源地，但巴西是公认的足球王国，他们认为只有巴西人能够带领巴西队夺冠，这是桑巴军团一直奉行的信条。对于他们来说，聘用外籍教练就像是放下足球王国的骄傲。

根据历史记载，巴西队此前只有过三名外籍主帅，而上一位还要追溯到1965年的阿根廷人努涅斯（Nunez）。

不得不提的是，努涅斯与之前的两位都是客串性质，不是率队征战友谊赛，就是与另一名本土主帅联合执教，而且最多也只执教六场比赛。所以，巴西足总愿意等安切洛蒂一年，绝对是“大件事”。

执教生涯冠军无数

当然，漂亮的履历是巴西足总如此重视安切洛蒂的最关键因素。

虽然从未执教过国家队，但现年64岁的安切洛蒂是足坛上唯一执教过欧洲五大联赛球队，并实现五大联赛冠军大满贯的主教练。

在他的21年执教生涯中，共获得25个大大小小的球会赛冠军，其中包括四个欧冠冠军（体米两次、皇马两次），是历来夺得欧冠冠军次数最多的主帅。

人缘好、口碑佳

除了执教功力了得之外，安切洛蒂的另一大优点是人缘好、口碑佳，否则皇马也不会在2021年请他“二进宫”执教。

即便明年离开皇马后，安切洛蒂仍将与现皇马弟子维尼修斯在桑巴军团再续前缘。（法新社）

巴西足总会长罗德里格斯（Rodriguez）此前在接受路透社的访问时说：“安切洛蒂受到球员们的一致尊重。不只是罗纳尔多（Ronaldo）或维尼修斯（Vinicius），而是所有在他麾下踢过球的球员。”

“他不只是球员们的最爱，似乎也是球迷们的最爱。我在巴西不论去到哪里或哪个球场，他都是第一个被球迷问到的名字。”

20多年的执教生涯让安切洛蒂桃李满天下，尤其他曾执教过多家欧洲顶尖球会，而巴西又是顶级球员的出产地，所以现桑巴军团队中就有不少他的徒弟，单单是现弟子就有维尼修斯、罗德里戈（Rodrygo）和米利唐（Militao）。

另外，巴西队中大哥级人物蒂亚戈·席尔瓦（Thiago Silva）、卡塞米罗（Casemiro）和前锋理查利森（Richarlison）也都分别在效力法甲球队巴黎圣日耳曼（Paris St.Germain）、皇马及英超球队埃弗顿（Everton）时与他合作过。

即便不曾在安切洛蒂麾下踢球，但巴西球星内马尔（Neymar）也在两周前受访时说：“我们都认识他，知道他有多么出色。”

“会长想要签他，身为球员的我们也希望这能够发生。”

如今，巴西足总、球员和球迷终于如愿以偿，安帅确定将在明年夏天与皇马约满后，成为巴西主教练。他的首个任务是明年6月的美洲杯，当然更重要的任务是率队在2026年美墨世界杯赛上第六次捧起大力神杯。