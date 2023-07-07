费斯塔彭、阿隆索对F1持续扩军表示担忧

（银石综合电） 世界一级方程式赛车（F1）本周宣布2024赛季赛程，全年共有24站比赛，比今年多出两站。红牛车手费斯塔彭和阿斯顿马丁车手阿隆索都表示担忧，认为比赛可能过多。

因为疫情连续停办四年的中国大奖赛将在2024年回归，今年因为洪水临时取消的意大利艾米利亚-罗马涅大奖赛也将回归，这使得2024年的整个赛程达到了24站。

费斯塔彭一直对F1持续增加分站场数持负面态度。F1本周末将举办英国大奖赛，费斯塔彭在赛前记者会上说：“这对我来说太多了，但我想我们也只能想办法应对。至少这次比赛的安排更有逻辑一些，这对所有人都是好事。”

费斯塔彭已经两夺年度车手总冠军，今年他在积分榜上优势巨大，即将完成三连冠。在采访中，年仅25岁的他甚至发出退役“威胁”。他说：“我还需要等更多的消息出来，才能决定是否会在车坛留得更久。不过这些事情肯定不会对这有帮助。”

即将年满42岁的老车手阿隆索也表达担忧。他说：“我觉得对于车队成员来说，理想的数字是18站。超过18、19站，车队工程师们就会感受到更多压力，对于媒体来说也是一样，他们要从2月一直跟队到12月。”

“有很多事情需要克服。不过我们作为车手，有这么多人在身边尽全力照顾我们，我们不应该抱怨太多。”