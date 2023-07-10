F1英国大奖赛 费斯塔彭分站赛六连冠

（伦敦综合电）费斯塔彭在F1英国大奖赛站上最高领奖台，连续第六站分站赛夺冠，红牛车队包办了近11站比赛的冠军，追平了迈凯伦在1998年创造的纪录。

英国大奖赛星期一（7月10日）凌晨结束正赛，费斯塔彭从杆位发车，但刚一出发就被排位赛第二名、迈凯轮车手诺里斯超越。不过，费斯塔彭到了第五圈就从诺里斯手中抢回领先位置，并最终以1小时25分16秒938的成绩夺冠。

红牛车队取得自上赛季的阿布扎比大奖赛以来11连胜，追平迈凯伦在1998年创造的纪录。这也是费斯塔彭本赛季连续第六场胜利、本赛季十站赛事中第八次夺冠。

费斯塔彭在赛后说：“连续11次，这太疯狂了！”

本土作战的诺里斯位列第二，第三名是马赛地车手哈密尔顿。阿尔法罗密欧车队的中国车手周冠宇第15名完赛。

这是诺里斯首次站上英国大奖赛领奖台，同时也是迈凯伦车队本赛季的首个领奖台。诺里斯在赛后说：“我已经尽我所能，与费斯塔彭长时间抗衡。”

阿尔法罗密欧车队赛后也在社交媒体上晒出了博塔斯和周冠宇的合照，并表示“没有不败之路，我们会继续努力”。

在车手积分榜上，费斯塔彭以99分的巨大优势领跑，排在他之后的是队友佩雷斯，阿斯顿马丁车手阿隆索排名第三。

下一站匈牙利大奖赛正赛将于7月23日进行。