F1虽璀璨但争议事件不断

引进新加坡F1大奖赛的本地富豪王明星接获贪污调查局逮捕通知，要求他针对与交通部长易华仁的接触提供信息。目前本地的调查仍在进行。

作为全球最璀璨耀眼的运动项目之一，F1的幕后运作这些年来在国际上也不时爆出丑闻。

2022年

根据英国广播公司（BBC）报道，F1前总裁伯尼·埃克尔斯通（Bernie Ecclestone）被控在新加坡银行账户中拥有超过4亿英镑（约6亿9200万）新元资产，但没有向英国税务部门申报。

埃克尔斯通声明自己无罪，这一案件仍在审理中。今年4月，已经92岁的伯尼为这一案件出庭受审。

2021年

越南首都河内时任人民委员会主席阮德钟因贪腐被捕，F1越南大奖赛也随之取消。在阮德忠的支持下，越南在2018年与F1签订了为期10年的主办协议，原定在2020年举办首届赛事。

然而2020年的越南大奖赛因为冠病疫情原因取消。2021年又再次取消。如今越南大奖赛已经完全消失在了F1的赛程表中，只剩下河内荒废的F1赛道。

2015年

索伯和印度力量两家车队针对F1管理者向欧盟提起正式控诉。控诉称，当年F1每年有610亿美元（约805亿新元，1美元约1.32新元，下同）收入，其中只有60%收入划归各家车队，其余收入都归F1当时的大股东CVC资本集团和小股东兼掌舵者埃克尔斯通所有。两家车队也控诉大车队在F1拥有太多话语权，处于统治性地位。

埃克尔斯通时任F1管理公司总裁，执掌F1长达40年。伯尼在2016年，将F1出售给美国自由媒体集团，不再继续掌控F1。两家车队在2018年撤回了控诉。

2012年

2023年4月，已经92岁的埃克尔斯通因为涉嫌隐瞒海外资产逃税，再次在英国出庭。（法新社）

时任F1管理公司总裁的埃克尔斯通遭行贿质控。埃克尔斯通涉嫌向德国巴伐利亚州立银行前董事格里布科夫斯基行贿4400万美元，以促成巴伐利亚州立银行将持有的F1股权出售给F1的大股东CVC资本集团。

埃克尔斯通最终在2014年与巴伐利亚法院达成协议，以上缴1亿美元的方式摆脱了官司。

2008年

时任国际汽车联合会主席的莫斯利参与性虐活动丑闻曝光。曝光视频中，莫斯利甚至有身穿纳粹制服。莫斯利之后表示，这只是他的“特殊爱好”，他参与这样的性虐俱乐部已经长达45年。

由于名誉受到影响，莫斯利之后在2009年不再担任国际汽联主席，此前他担任这一职务长达16年。2021年5月23日，时年81岁的莫斯利在得知自己患有末期癌症的情况下举枪自尽。

2006年

郁知非（左）与车王舒马赫合照。（档案照片）

上海国际赛车场有限公司总经理、被称为中国F1教父的郁知非被捕。中国媒体报道称，上海大奖赛从2000年开始运作，在项目规划和土地规划都没有获批的情况下就开始建设赛车场和周边项目。

2007年，郁知非遭到开除中共党籍、开除公职处分，并移送司法机关处理。处分的主要原因是他在1994至2001年负责上海申花足球队期间非法侵占球会、公司资金，用于支付个人购房款等。之后在2008年1月，郁知非被判处四年有期徒刑。