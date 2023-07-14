尤文启动程序 退出欧洲超级联赛

（都灵路透讯）意甲球队尤文图斯（Juventus）星期四（7月13日）官方宣布，他们已正式启动程序退出欧洲超级联赛（European Super League）计划。

尤文称，他们已和皇家马德里（Real Madrid）及巴塞罗那（Barcelona）这两支还在计划当中的球队，就他们想要退出欧超联赛一事进行讨论。

尤文说，他们的退出只有在得到皇马和巴塞的同意后才算完成和生效。

尤文前主席阿涅利（Agnelli）是欧超联赛计划的主要推手之一，但他和当时的尤文全体董事会成员因涉嫌税务诈骗和在疫情后隐瞒向球员支付的款项遭到调查，并于去年11月集体辞职。

他在今年1月被判“禁足”两年，本周一（10日）再被追加禁足16个月，这使得他的总禁足期长达40个月。

什么是欧超联赛？

欧洲超级联赛是一项计划由欧洲超级联赛有限公司运营的年度足球赛，专为欧洲12支顶尖球会而设，为的是对抗或取代由欧洲足联所主办的欧洲冠军联赛。

欧超联赛的构想可追溯到1998年，但直至2021年才成立。当时，英超六强曼市（Man City）、阿申纳（Arsenal）、曼联（Man Utd）、切尔西（Chelsea）、利物浦（Liverpool）、托特纳姆（Tottenham）、西甲的皇马、巴塞、体育马德里（Atletico Madrid）、意甲的国际米兰（Inter Milan）、体育米兰（AC Milan）和尤文这12支欧洲豪门球队官方宣布成立欧超联赛，在足坛上激起了很大的反对声浪，结果在大批球迷和政府的压力下，英超六队、米兰双雄和体马很快就决定退出，导致这项倡议在宣布后48小时就胎死腹中。