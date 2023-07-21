安切洛蒂：不谈执教巴西 只专注皇马新赛季

（洛杉矶综合电）皇家马德里（Real Madrid）主帅安切洛蒂（Ancelotti）拒绝谈论执教巴西国家队的可能性，只专注在球队来临的赛季。

皇家马德里本周末在洛杉矶的玫瑰碗球场与体育米兰（AC Milan）进行一场友谊赛，安切洛蒂星期五（7月21日）在洛杉矶接受媒体采访时表明，不会谈论执教巴西的事宜。

安切洛蒂与皇马的合同将在2024年6月底到期，两周前，巴西足协主席埃德纳尔多·罗德里格斯透露，在与皇马的合同到期后，安切洛蒂将成为近60年来首位执教桑巴军团的外国人。

他说：“我不想谈关于（执教）巴西的事情，我是皇马主帅，我会留下来，我还有合同在身，我会遵守合同。”

在谈到续约的问题上，安切洛蒂表明并不急于续约，因为合同还有一年才到期。

他说：“我对俱乐部充满信心。让我们看看本赛季会发生什么。我认为这个赛季将会有很好的结果，我们非常有信心，因为球队已经进步，尽管我们失去了像本泽马这样的传奇球员。我们有一个非常年轻的团队，我们相信这会给我们带来很多快乐。”

记者会结束后，安切洛蒂在加州大学洛杉矶分校带领球队进行了第一次训练，数百名球迷到场欢迎球队。

球队7月26日将前往德克萨斯州，在休斯敦迎战曼联（Man Utd），然后于7月29日在达拉斯与巴塞罗那（Barcelona）对战。

在返回西班牙之前，皇马8月2日将在佛罗里达州的奥兰多迎战尤文图斯（Juventus）。