生涯第44次夺冠 费斯塔彭制霸赛场

（布达佩斯综合电）红牛车手费斯塔彭在一级方程式（F1）匈牙利大奖赛继续展现出绝对统治力，连续七站夺得冠军，同时红牛车队也取得赛季的12连胜，包括本赛季11站以及上赛季的最后一站阿布扎比大奖赛，创造新的F1纪录。

这也是费斯塔彭职业生涯的第44场F1大奖赛胜利，这名红牛车手希望能尽快摆脱44这个数字——44也是马赛地车手哈密尔顿的车号。

费斯塔彭在赛后的记者会上说：“希望这个44不会停留下来，这会很糟糕。”

费斯塔彭很有可能在下个周末的比利时大奖赛将自己的夺冠次数增加至45，这名车手不仅连续七站夺冠，在11站的比赛中也已经拿下九场胜利。上赛季的比利时站，费斯塔彭从第14号位发车夺冠。

F1的车手连胜纪录依旧由维特尔所保持，他在2013年代表红牛车队时取得了九连胜，并最终在该赛季第四次登顶总冠军车手。

费斯塔彭希望保持优势

费斯塔彭说：“希望我们能继续长时间保持这样的节奏。我认为这是相当美好的一天。当然，能在和整个团队合作下取得这样的成功真的很有乐趣。或许人们已经忘了，即使你有最快的战车，要连续赢得12站比赛也很艰难。比赛中很容易出错，或者那个周末正好不在状态。”

经过本站比赛后，红牛的两名车手费斯塔彭与佩雷兹分别以416分和280分领跑车手榜，法拉利的勒克莱尔以275分排名第三。车队榜方面，红牛更是以696分遥遥领先第二名法拉利（487分）。