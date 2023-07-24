特莱斯加盟利雅得胜利 席尔瓦拒绝丰厚邀约

（伦敦综合电）“红魔”曼联（Manchester United）的巴西籍左卫特莱斯（Telles）星期天（7月23日）离开老特拉福德，加盟沙特阿拉伯联赛球会利雅得胜利（Al Nassr），再次与前战友克·罗纳尔多（Cristiano Ronaldo）并肩作战。

特莱斯是最新离开欧洲顶级联赛加盟沙特的球星。他在上赛季被租借到西甲球会塞维利亚（Sevilla），并在过去三年效力曼联期间出战了50场比赛。

曼联发出声明说：“特莱斯已经完成从曼联到利雅得胜利的转会。这名30岁的后卫在代表我们一线队出战50场比赛后，将转战沙特联赛。

“我们要感谢特莱斯过去三年对球会的贡献，并祝福他有个美好的将来。”

特莱斯是在2020年以1360万英镑（约2328万新元）从葡萄牙球会波尔图（Porto）加盟曼联，不过他一直无法锁定一席固定的首发位置。不过在租借到塞维利亚期间，这名巴西球员有不俗的表现，成功助球队赢得了欧洲联赛冠军。

席尔瓦将留守富勒姆

在特莱斯选择加盟沙特联赛球会的同时，目前在美国进行季前巡回赛的富勒姆（Fulham）领队马尔科·席尔瓦（Marco Silva）则坚称会继续留守球队。

英国媒体报道，沙特球会向这名葡萄牙籍主帅发出了丰厚的邀约，两年薪金4000万英镑，不过席尔瓦证实将继续执教富勒姆这支伦敦西部球会。

他说：“自我签约的第一天开始，我对这个球会的忠诚度是百分之百的，并且会继续下去。这是我做的决定。我和球会的人谈过，就像上个赛季与前个赛季，我全心投入在这个球会，并会继续下去。

“邀约是这个行业的一部分，看你怎么看，一直要尊重自己所服务的球会。这是我的生涯中一直在做的事，我会继续保持。”

现年46岁的席尔瓦在2021年开始执教富勒姆，只用了一年的时间就将球队从英冠带上英超，并在上个赛季的英超率领球队取得了前10的排名。