特莱斯加盟利雅得胜利 席尔瓦拒绝丰厚邀约

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发布 / 2023年7月24日 3:33 PM
曼联的巴西后卫特莱斯成为从欧洲顶级球会转战沙特联赛的最新球员。（法新社）
曼联的巴西后卫特莱斯成为从欧洲顶级球会转战沙特联赛的最新球员。（法新社）

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（伦敦综合电）“红魔”曼联（Manchester United）的巴西籍左卫特莱斯（Telles）星期天（7月23日）离开老特拉福德，加盟沙特阿拉伯联赛球会利雅得胜利（Al Nassr），再次与前战友克·罗纳尔多（Cristiano Ronaldo）并肩作战。

特莱斯是最新离开欧洲顶级联赛加盟沙特的球星。他在上赛季被租借到西甲球会塞维利亚（Sevilla），并在过去三年效力曼联期间出战了50场比赛。

曼联发出声明说：“特莱斯已经完成从曼联到利雅得胜利的转会。这名30岁的后卫在代表我们一线队出战50场比赛后，将转战沙特联赛。

“我们要感谢特莱斯过去三年对球会的贡献，并祝福他有个美好的将来。”

特莱斯是在2020年以1360万英镑（约2328万新元）从葡萄牙球会波尔图（Porto）加盟曼联，不过他一直无法锁定一席固定的首发位置。不过在租借到塞维利亚期间，这名巴西球员有不俗的表现，成功助球队赢得了欧洲联赛冠军。

席尔瓦将留守富勒姆

在特莱斯选择加盟沙特联赛球会的同时，目前在美国进行季前巡回赛的富勒姆（Fulham）领队马尔科·席尔瓦（Marco Silva）则坚称会继续留守球队。

英国媒体报道，沙特球会向这名葡萄牙籍主帅发出了丰厚的邀约，两年薪金4000万英镑，不过席尔瓦证实将继续执教富勒姆这支伦敦西部球会。

他说：“自我签约的第一天开始，我对这个球会的忠诚度是百分之百的，并且会继续下去。这是我做的决定。我和球会的人谈过，就像上个赛季与前个赛季，我全心投入在这个球会，并会继续下去。

“邀约是这个行业的一部分，看你怎么看，一直要尊重自己所服务的球会。这是我的生涯中一直在做的事，我会继续保持。”

现年46岁的席尔瓦在2021年开始执教富勒姆，只用了一年的时间就将球队从英冠带上英超，并在上个赛季的英超率领球队取得了前10的排名。

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