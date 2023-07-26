日本羽毛球公开赛 杨佳敏晋级骆建佑一轮游

成功闯进女单16强后，杨佳敏接下来将面对中国选手韩悦的挑战。她表示会耐心应战，专注比赛，尽最大努力去赢得胜利。

我国女单一姐杨佳敏星期三（7月26日）在日本羽毛球公开赛女单首圈击败马来西亚的吴堇溦，进入16强。我国首号男单骆建佑则在男单首圈被马来西亚好手黄智勇成功复仇，遭遇一轮游。

我国女单选手杨佳敏此役碰上了排名落后十个位置的马来西亚选手吴堇溦，不过两人仍激战三局，最终杨佳敏以2比1取胜。三局比分为21比16、18比21、21比17。

首局比赛，杨佳敏占据场上主动，一路保持领先，成功拔得头筹。次局杨佳敏一度以5比10落后，但随后成功将比分追至16平，但吴堇溦在最后的几个关键球处理上更加稳定，成功扳平大比分，双方进入决胜局。第三局，杨佳敏在7比10落后的情况下连得五分扭转局势，最终拿下胜利。

谈及本场比赛的发挥，杨佳敏赛后说：“这里的发球速度相对较慢，打得太有攻击性不一定有效，所以我打得更有耐心，很高兴能赢得比赛。”

杨佳敏接下来将对垒中国选手韩悦，她表示，会继续耐心应战。“我会再一次耐心地准备比赛，我的目标是专注于在每场比赛中尽我最大的努力，并赢得胜利。”

骆建佑：没发挥出应有水平

刚刚在韩国羽毛球公开赛收获亚军的骆建佑此役在男单首圈再度遇上黄智勇，最终以16比21、17比21败下阵来，无缘16强，比赛耗时41分钟。

在上周的韩国公开赛复赛中，骆建佑经过两局较量，以22比20、21比19险胜黄智勇，晋级半决赛，并最终以亚军收官。黄智勇当时在赛后坦言，自己的速度和经验不足，并承诺接下来将加强训练，尤其在速度方面。

时隔五天再度交手，骆建佑虽然两局开局都取得大比分领先优势，但到了比赛后半程连续丢分，最终被黄智勇逆转，吃下败果。

骆建佑赛后受访时承认，自己本场比赛表现不佳，“今天并没有发挥出应有的水平，我对比赛的结果感到失望。”

接下来骆建佑将备战8月1日举行的澳大利亚羽毛球公开赛。

女双方面，新加坡组合金羽佳／黄嘉盈1比2不敌台湾的张净惠／杨景惇，止步首圈，三局比分为21比14、9比21、20比22。我国夫妻档许永凯／陈薇涵在混双赛场上对阵中国的蒋振邦／魏雅欣，结果以12比21、14比21败北。