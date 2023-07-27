不为3亿欧元天价所诱 姆巴佩拒与沙特球队谈判

（巴黎综合电）3亿欧元（约4亿4000万新元）天价的报价也打不动姆巴佩（Mbappe），据报道这名法国球星拒绝与沙特阿拉伯球队希拉尔（Al Hilal）代表会面，一心想要加入皇家马德里（Real Madrid）。

根据法国媒体《队报》的报道，希拉尔代表日前抵达法国巴黎，完成签约巴西前锋迈孔（Maicon）的手续，顺道想给姆巴佩看看他们给他开出的优渥条件，展示他们的诚意，岂料姆巴佩却完全不领情。

希拉尔在星期一（7月24日）正式以3亿欧元报价姆巴佩。姆巴佩目前的所属球会巴黎圣日耳曼（Paris St.Germain）也已授权双方谈判，但姆巴佩拒绝与希拉尔的代表会面。

队报称，姆巴佩“拒绝与星期三（26日）在巴黎的希拉尔代表进行任何谈判”，而且“这名法国队队长根本从未考虑过这个选项（加盟希拉尔）”。

姆巴佩与巴黎圣日耳曼的合同仅剩一年，球会希望今夏就将把他卖掉，否则法国人明年夏季就能以自由人的身份离开，届时巴黎圣日耳曼将分文不得。对此，巴黎圣日耳曼主席纳赛尔（Nasser）曾指出，球会绝对不会允许这样的情况发生。

消息：下赛季转会皇马 姆巴佩将获个人1亿欧元签约金

然而，皇马似乎已和姆巴佩私下达成协议。据知情者透露给ESPN的消息，如果姆巴佩能在下赛季自由转会至皇马，皇马将给予姆巴佩个人1亿欧元的签约金。

因为转会事宜，姆巴佩与巴黎圣日耳曼的关系日渐恶化，球队上周末前往日本与韩国展开亚洲之旅，姆巴佩并未随行，甚至有报道称双方若一直无法达成共识，巴黎圣日耳曼或将姆巴佩打入冷宫。

不过，据ESPN的报道，姆巴佩的队友维拉蒂（Veratti）已经答应加盟希拉尔。