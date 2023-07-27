乌克兰击剑手奥尔哈击败俄中立对手安娜

（米兰综合电）击剑手奥尔哈·哈兰（Olha Kharlan）星期四（7月27日）在击剑世界锦标赛击败俄罗斯选手安娜·斯米尔诺娃（Anna Smirnova），成为自俄乌战争爆发以来，第一位代表乌克兰与俄罗斯或白罗斯选手对抗的运动员。奥尔哈赛后由于拒绝与安娜握手而遭取消参赛资格。

乌克兰体育部星期三（26日）晚上更改了之前禁止运动员代表国家跟以中立身份选手参赛的俄白选手竞争的政策。新的政策规定乌克兰选手不得与“代表俄罗斯和白罗斯”的选手对抗。

俄罗斯选手安娜这回是以中立选手的身份，参加意大利米兰举行的世锦赛。

曾赢得四届世界佩剑冠军的奥尔哈在比赛中完胜安娜，也履行了她两周前接受法新社采访时做出的承诺：拒绝和她的俄罗斯对手对话，比赛结束时也不与对方握手。

32岁的奥尔哈在和俄罗斯对手比赛时，大约20名乌克兰代表团成员在场边打气，并高呼“乌克兰万岁”。

俄罗斯选手安娜·斯米尔诺娃赛后坐在击剑比赛区表示抗议。（法新社）

安娜赛后对比赛落败和乌克兰对手的行为显得愤怒，比赛结束后10分钟坐在击剑比赛区不愿离去，以示对奥尔哈的抗议。

自从2022年2月俄罗斯入侵乌克兰以来，乌克兰网球选手已经有跟俄白选手竞争，但双方都是以中立身份参赛，乌克兰选手也避免与俄白对手握手。