乌克兰击剑手奥尔哈：我永远不会与俄选手握手

（米兰综合电）尽管因拒绝握手被取消参赛资格，乌克兰女击剑手奥尔哈·哈兰（Olha Kharlan）仍坚持表示，永远不会与俄罗斯选手握手。

她在赛后受访时说：“我今天要传达的信息是，我们乌克兰运动员随时准备好在运动场上对垒俄罗斯运动员，但我们永远不会与他们握手。”

现年32岁的奥尔哈是四届世锦赛个人佩剑金牌得主，也四次夺得奥运会奖牌。她在星期四（7月27日）于米兰举行的世界击剑锦标赛中击败以中立选手身份参赛的俄罗斯击剑手安娜·斯米尔诺娃（Anna Smirnova）后，拒绝与对方握手而被取消参赛资格。

乌克兰击剑联合会将为奥尔哈提出上诉

根据国际击剑联合会的规定，选手应在比赛结束时握手致意，以示比赛结束，拒绝者将会被裁判出示“黑卡”惩罚。

不过，乌克兰击剑联合会会长伊利亚谢夫（Illiashev）指出，裁判并未第一时间，而是在俄罗斯对手抱怨及下一轮对手确定后，才取消奥尔哈的参赛资格，所以他们将为奥尔哈提出上诉。

乌克兰体育部长胡特塞特（Huttsai）则形容，这起事件是“俄罗斯方面一次明显的挑衅”。

奥尔哈：事前得到国际击剑联合会会长允许

此外，奥尔哈声称之前问过国际击剑联合会会长卡特夏达基斯（Katsiadakis），是否可以不与俄罗斯选手握手，以碰剑的方式取代，并得到“可能可以”的答案，所以对于自己最终被取消资格，她深感错愕。

“我以为得到了他的保证，但显然没有。这个联合会是不会改变的。若真有那么一天，不知道我是否还活着。我希望击剑界能明白，这不仅是某些东西出了问题，必须采取行动改变它，因为今天是我，明天可能是你。”

奥尔哈被取消参赛资格也意味着她将无法参加几天后的团体赛，这将影响她参加明年巴黎奥运会的机会，但奥尔哈坚称自己没有遗憾，因为她已在2008年赢得奥运会金牌。

她还说：“我只知道我做了正确的决定。有比奖牌更重要的东西，如我的国家和我的家人。我的电话都要炸了。我得到了好多人的支持......有来自政府的人、运动员、明星，还有在前线的军人。”

对于这起事件，国际击剑联合会至今还没有作出回应。