费斯塔彭八连冠 距追平维特尔纪录仅一步之遥

（斯帕—弗朗科尔尚法新电）红牛车手费斯塔彭（Verstappen）在星期日（7月30日）的比利时大奖赛又夺冠，这是他连续第八个分站站上最高领奖台，距追平前红牛车手维特尔（Vettel）在2013年创造的九连胜纪录只差一步之遥。

除了是连续第八站夺冠之外，这也是费斯塔彭本赛季的第10个分站冠军，使他在车手积分榜上以125分的鸿沟式优势，领先排名第二的队友佩雷斯（Perez）。

本季一级方程式赛车（F1）已完成了12站的赛事，费斯塔彭赢得了其中10站，另外两站则由佩雷斯拿下。换言之，红牛横扫了本季至今的所有冠军。在车队积分榜上，红牛更是以503分傲视群雄，领先排名第二的马赛地256分之多。

值得一提的是，比利时大奖赛也是两名红牛车手本赛季第五次包揽前二。

红牛车队总监霍纳（Horner）在受访时形容，车队本赛季的状态“好得让人难以置信”，“这是整个团队的功劳”，“每个人都尽自己的一份力量。”

不过，当被问及车队是否有可能以全胜姿态完成赛季时，霍纳则说：“我不会预测那么远。我们会在休息回来后，尝试保持这种惊人的势头。”

F1下来进入三周夏休期

在比利时大奖赛结束之后，F1将进入三个星期的夏休期，直到8月底才在费斯塔彭的家乡荷兰回归，届时他将冲击九连胜和追平维特尔的纪录。

由于在排位赛启用超额的变速箱，费斯塔彭在比利时大奖赛被罚从第六位发车，但依旧后来居上，夺得最后的冠军。

不仅如此，这名荷兰车手还以超过22秒的巨大优势夺冠，他甚至有时间和闲情跟通话器另一端的车队工程师斗嘴。