世锦赛百米仰泳夺冠 叶品秀搭上巴黎残奥会列车

新加坡残奥冠军叶品秀星期三（8月2日）在英国曼彻斯特举行的世界残疾人游泳锦标赛女子100米仰泳S2级决赛中，以绝对优势夺冠，并锁定了2024年巴黎残奥会参赛资格。

这也是我国获得的第一个巴黎残奥会游泳参赛权。新加坡射箭手诺莎希达上个月初在皮尔森世界残疾人射箭锦标赛获得我国首个巴黎残奥会参赛资格。

身为五枚残奥会金牌得主，31岁的叶品秀盼能在来年巴黎残奥会再取佳绩。东京残奥会后，她在各个比赛中均有好成绩，从残疾人世锦赛就可看出叶品秀状态极佳。

凭借稳定的发挥，叶品秀在100米仰泳S2级别决赛中的前25米便拉开了与对手的差距，最终以2分17秒78，领先第二的意大利泳手安吉拉·普罗奇达近11秒。

尽管参赛经验丰富且实力也非常出色，叶品秀直言今年的世锦赛对她来说非常不容易。

“我在比赛开始前生病了，这让我很不安，我没准备好全力以赴。但我知道我一直努力训练，所以我依靠策略来相信自己能坚持下去。

“赢得比赛看起来很容易，但事实并不是这样，我不会认为所有的事都是理所当然的……这个世锦赛冠军对我意义重大，它提醒我，不要沾沾自喜。”

叶品秀接下来还将参加女子50米仰泳S2级，比赛将在当地时间星期六（5日）进行。

2023年残疾人游泳世锦赛于7月31日至8月6日在英国曼彻斯特举行，一共进行七天。来自67个国家的546名运动员将争夺270个巴黎残奥会参赛名额。在每个单项决赛中排名前二的泳手将获得席位。

除了叶品秀，在本届残疾人游泳世锦赛征战的新加坡运动员还有孙锦光、孙锦雯和杜维崧。