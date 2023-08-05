约瑟林落选杭州亚运会名单 阿米塔林思韦担任擎旗手

我国奥运冠军约瑟林确定不会参加来临的杭州亚运会，击剑女将阿米塔和武术男运动员林思韦当选新加坡代表团擎旗手。

受冠病疫情影响，被推迟一年举行的第19届杭州亚运会将在下个月23日掀开战幔，新加坡将派出由431名运动员组成的历来最大亚运代表团出战32个运动项目，但过去两届亚运会（2014年和2018年）为我国贡献三枚金牌的奥运游泳冠军约瑟琳确定不会参赛。

杭州亚运会授旗仪式星期六（8月5日）上午在华侨银行广场（OCBC Square）举行，击剑女将阿米塔和武术男运动员林思韦以擎旗手的身份亮相，全国奥理会代主席潘黄惠珍、贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉、团长许坤德医生、两名副团长陶李、许圣隆和即将出征亚运会的大部分运动员都出席了活动，但不见约瑟林踪影。

约瑟林在过去的两届亚运会为新加坡夺得三枚金牌、一枚银牌和三枚铜牌。（档案照片）

约瑟林将在适当时候说未来动向

由于达到了亚运会50米、100米蝶泳和100米自由泳的入选标准，约瑟林的名字出现在去年4月公布的杭州亚运会新加坡代表团的最初大名单。

但根据亚运会的选拔标准，每个游泳项目只有在资格赛期间成绩最快的两名泳手才能代表新加坡参赛，而针对约瑟林的落选，新加坡泳联在接受《联合早报》询问时说：“在这段资格赛期间，有两名泳手的成绩快过了约瑟林。”

约瑟林则回应《联合早报》说：“虽然我不会参赛，但我要祝愿代表团在亚运会取得好成绩，为新加坡争光。而我的训练和比赛状态保持不变。关于我未来的更多详情，我会在更适当的时候分享。”

约瑟林上一次代表新加坡参赛的运动会是去年5月的河内东运会。去年7月的伯明翰共运会，他因服兵役未能参赛，之后则因为卷入吸大麻风波，被国防部告知在国民服役期间不再享有资格请假训练或比赛，而没有参加今年5月的金边东运会。

获选为来临亚运会擎旗手的武术男运动员林思韦和击剑女将阿米塔都是第二次参加亚运会。（ 陈渊庄摄）

阿米塔和林思韦刚从中国归来

阿米塔和林思韦将是第二次参加亚运会。更巧的是，两人最近都刚从中国回来，前者参加了上个月在无锡举行的亚洲击剑锦标赛，后者则在天津参加了为期一个多月的训练营。

阿米塔在2018年为新加坡带回了击剑队历来首枚亚运会奖牌（女子花剑团体铜牌），并在上个月的亚锦赛勇夺女子花剑个人赛铜牌，创造历史，因此在来临的亚运会，这名三次东运会金牌得主期待能再次登上领奖台。

她在受访时说：“在为自己和新加坡击剑队创造了里程碑后，我肯定把目光锁定在领奖台上。我知道这不是件容易的事，但我很期待。我会全力以赴，我相信自己能做到。”

四次夺得东运会金牌的林思韦在上届亚运会因伤在刀棍术项目中位列第四，与奖牌擦肩而过，但他认为，新加坡武术队这次派出的团队比上一届更强，希望这次能取得更好的成绩。

“我觉得这次的备战很不错。我几天前刚从中国回来，我们迫不及待地想在亚运会上展示我们在那里所学到的一切。”

最小参赛选手14岁 最年长60岁

本届亚运会的431名选手当中，有336人是首次出征亚运会，其中最小的是年仅14岁的花样泳手李家嫙，年纪最大的则是60岁的围棋选手康占斌。

就读于美以美女中的李家嫙从七岁开始接触花游，这次将首次代表新加坡参加运动会。她在受访时坦言很有压力，因为比赛刚好和学校考试撞期，她必须在两方面取得很好的平衡。

潘黄惠珍也在授旗仪式上宣布新电信与新加坡全国奥理会签订了一份总价值170万元，为期五年的新赞助协议。