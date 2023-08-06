叶品秀再夺世锦赛冠军

叶品秀在今年的曼彻斯特世锦赛获得本届赛会的第二枚金牌，这是她在2019年伦敦世锦赛和2022年马德拉世锦赛后，第三次成为女子50米和100米仰泳S2级别的双冠王。

我国残奥冠军叶品秀星期六（8月5日）在2023年曼彻斯特世界残疾人游泳锦标赛女子50米仰泳S2级决赛再度获得冠军，成为世锦赛双冠王。

这是叶品秀的第七枚世锦赛金牌，她今年角逐女子50米和100米仰泳S2级别两个项目，两项都赢得金牌，为2024年巴黎残奥会取得好兆头。

叶品秀在50米仰泳S2级别决赛中，以1分04秒10率先碰壁，意大利泳手安吉拉·普罗奇达和墨西哥泳手分别获得银牌（1分10秒86）和铜牌（1分12秒08）。

31岁的叶品秀说：“我参加游泳比赛已经19年了，能够代表新加坡赢得这个冠军，成为这个领域的顶尖选手之一，对我来说意义重大。”

这是叶品秀在2019年伦敦世锦赛和2022年马德拉世锦赛后，第三次成为50米和100米仰泳S2级别的双冠王。不得不提的是，叶品秀目前也是这两个项目的世界纪录保持者，她在2016年里约残奥会和2020年东京残奥会也是这两个项目的金牌得主。

叶品秀的50米和100米仰泳世界纪录，分别是59秒38和2分07秒09。

叶品秀数日前在女子100米仰泳S2级别决赛夺冠。（新加坡残疾人体育理事会提供）

叶品秀：保持稳定 追逐毫秒

叶品秀认为，她在这两项的统治秘诀就是保持稳定。“我认为这和稳定有关，不要满足于我们所处的位置。总是想如何去变得更好，去追逐毫秒，去追求我们所能企及的任何收获。”

叶品秀的出色竞技状态让外界相信她会在巴黎残奥会再次取得佳绩，叶品秀也获得50米和100米仰泳S2级别的参赛资格。从2008年北京残奥会算起，这将是叶品秀的第五次残奥会之旅，她只有在2012年的伦敦残奥会没有奖牌入账，其他三届一共为我国带回五金一银。

对于巴黎残奥会是否会是自己的最后一届，叶品秀表示自己也不清楚，但她很确定的是，她会把每一场比赛当成是自己的最后一场，并全力以赴。

叶品秀的教练马西（Michael Massey）总结了爱徒这次比赛的表现，“这次世锦赛的目标是赢得金牌，并取得2024年残奥会资格。此外，我们也在比赛前最后几周做了一些改变，以制定2024年的准备计划。我们未来会继续在有氧基础上努力，并微调我们的比赛模式。”

残疾人游泳世锦赛于7月31日至8月6日在英国曼彻斯特举行，来自67个国家和地区的546名运动员争夺270个巴黎残奥会参赛名额。在每个单项决赛中排名前二的泳手将获得席位。

参加世锦赛的新加坡泳手一共有四位，除了叶品秀，还有孙锦光、孙锦雯和杜维崧，三人尚未取得巴黎残奥会资格。