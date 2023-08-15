首次出战欧洲超级杯 曼市夺新奖杯十拿九稳

曼市上赛季曾两度在欧冠小组赛战胜塞维利亚，英超赛季首轮又取得大胜。作为欧冠冠军，曼市实力优势明显，夺冠十拿九稳。

在赢得上赛季欧洲冠军联赛奖杯之后，曼市（Man City）新加坡时间星期四（8月17日）凌晨将再次为又一个队史首座奖杯而战。他们将在希腊比雷埃夫斯的卡雷斯卡基斯体育场（Karaiskakis Stadium）出战欧洲超级杯，对战上赛季欧洲联赛冠军塞维利亚（Sevilla）。

赢得上季欧冠奖杯意味着，曼市得到了出战欧洲超级杯和世界球会杯的资格，这两项都是曼市从未出战过的赛事。“蓝月亮”有望给球队荣誉室里增添两座新奖杯。

哈兰德斗志旺盛

在上周末英超首轮比赛中，曼市在客场3比0大胜伯恩利（Burnley）。上赛季末段陷入进球荒的挪威神锋哈兰德（Haaland）在比赛中攻入两球，展现出了优异状态。

在对伯恩利上半场就攻入两球后，哈兰德还不满意，中场休息时曾和主帅瓜迪奥拉（Guardiola）激烈争论。瓜帅和哈兰德赛后都澄清说，两人之间没有问题。瓜帅说，两人只是在讨论战术，哈兰德希望得到队友更多的身后传球。这一插曲显示出，哈兰德在新赛季斗志旺盛。

曼市今夏引进了两位新援：中场科瓦契奇（Kovacic）和后卫格瓦迪奥尔（Gvardiol）都是候补上阵。由于德布吕纳（De Bruyne）、贝尔纳多·席尔瓦（Bernardo Silva）、斯通斯（Stones）、迪亚斯（Dias）和沃克（Walker）都有伤在身，因此在这场欧洲超级杯中，两人有望进入首发。

欧联冠军很少战胜欧冠冠军

欧洲冠军联赛冠军是欧洲足坛最高荣誉。由于欧冠参赛队伍的联赛排名比欧洲联赛参赛队伍要高，欧冠冠军的实力自然也比欧洲联赛冠军要强。

苏索（左）新赛季仍是塞维利亚的中场核心。（法新社）

尽管作为欧洲联赛冠军的常客，塞维利亚已经是第七次打入欧洲超级杯赛，但他们过去五次在欧洲超级杯中都是落败。在过去10年中，只有2018年的欧洲联赛冠军体育马德里（Atletico Madrid）在欧洲超级杯中战胜同城对手皇家马德里（Real Madrid），赢得冠军。

塞维利亚上赛季西甲联赛仅排名12，却在欧洲联赛中一路走到最后，在大决赛中通过点球大战战胜意甲劲旅罗马（Rome），也算是延续了他们在欧洲联赛中一贯强势的传统。本赛季西甲联赛开局，塞维利亚在首轮1比2不敌上赛季仅排名第16、惊险保级成功的巴伦西亚（Valencia）。塞维利亚状态一般。

此外，在上赛季的欧洲冠军联赛中，两队曾在小组赛中直接交手。当时曼市两回合分别4比0和3比1取胜，可谓是占尽优势。相信曼市在这场比赛中也会延续强势，顺利战胜对手捧杯。