旧伤复发或需动手术 德布吕纳将缺阵至明年

（雅典综合电）上赛季欧冠决赛中受伤下场的曼市（Man City）中场核心德布吕纳（De Bruyne），在上周末的英超联赛中再次受伤离场。曼市主帅瓜迪奥拉（Guardiola）承认，德布吕纳旧伤复发，很可能要接受手术，需要数月时间才能康复。

32岁的德布吕纳在6月的欧洲冠军联赛决赛中，腿筋断裂受伤下场。经过两个月恢复后，他先是在英格兰社区盾赛中候补上阵，上周末又在曼市客场对阵伯恩利（Burnley）的英超赛季揭幕战中首发出战。但是，德布吕纳只踢了23分钟就再次受伤下场。

瓜迪奥拉星期二（8月15日）承认，德布吕纳是旧伤复发。瓜帅说：“这是很严重的伤病。”

“我们须决定他是否要动手术，手术的决定会在未来几天定下。不过，他须缺阵好几个月，可能是三到四个月。”

瓜迪奥拉说，在对阵伯恩利赛前，德布吕纳感觉不错，这才决定让他首发。他说：“你可以说不让他上场就不会受伤，但之后他还是可能受伤的。在做出让他上场的决定前，我和医生、理疗师和他本人聊过，他告诉我说他感觉不错。”

在被问及是否会引进球员弥补德布吕纳的空缺时。瓜迪奥拉说：“我们再看吧。在发生了这件事情后，我们会考虑（引援的）可能性。这对我们是一个巨大的打击，非常残酷。”