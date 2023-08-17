炮兵后卫廷贝尔膝部重伤将长期缺勤

（伦敦法新社）英格兰超级联赛球会“炮兵”阿申纳（Arsenal）宣布，球队的荷兰籍后卫廷贝尔（Timber）因为膝盖严重受创，将缺勤接下来的赛事。

在球队2比1击败诺丁汉森林（Nottingham Forest）的首轮联赛，这名22岁的荷兰籍球员右膝盖十字韧带受伤。

阿申纳发文告说：“廷贝尔接下来将接受手术，会有一段时间无法出赛。我们的医疗团队和球会所有人将专注协助廷贝尔，以确保他康复良好并尽快回归比赛。”

廷贝尔是在今年7月以4000万欧元（约5924万新元）从荷兰甲级联赛豪门埃杰克斯（Ajax）加盟曼市。除了参与森林的首轮英超赛事，他也代表球队出战对垒曼市的社区盾比赛。

阿申纳没有为廷贝尔的复出定下确切的时间表，廷贝尔在社交媒体上感谢球迷给予的支持。

廷贝尔：我将在最短时间内 以最强姿态回归

他说：“很遗憾的，我的伤势比预期中严重。我在期间收到了很多热情的慰问。我希望能在球场上为球迷的热情做出回报，可惜接下来这段时间不允许我这么做。我收到了身边很多人的祝福，我们将同心协力克服困难，在最短的时间内以最强的姿态回归。”

廷贝尔曾经为埃杰克斯出战121场荷甲联赛，也代表荷兰国家队出战去年的卡塔尔世界杯，并踢入复赛。这名球员除了能踢中卫，也能兼任右卫位置，他的加入将有助于炮兵加大防守线上的深度。炮兵在上个赛季结束之前因为富安健洋和萨利巴（Saliba）的受伤，削弱了防守能力。

在廷贝尔受重伤的情况下，炮兵接下来恐怕得在转会窗口关闭之前引进新援，填补廷贝尔的空缺。炮兵接下来将在星期一（21日）的英超联赛对垒水晶宫（Crystal Palace）。