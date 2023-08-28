费斯塔彭冒雨夺冠 连胜九站追平F1纪录

（阿姆斯特丹综合电）星期天（8月27日）结束的世界一级方程式赛车（F1）荷兰大奖赛遭遇风雨波折，但红牛的荷兰车手费斯塔彭（Verstappen）表现始终稳健，连续九个赛站夺冠，追平了前辈维特尔（Vettel）保持的F1分站赛连胜纪录。

因为天气阴晴不定，荷兰大奖赛正赛可谓一波三折。赛事起跑后第二圈，赛道上空就下起大雨，由于没有第一时间进站换上半雨胎，原本从杆位出发的费斯塔彭在换胎后落到了后面，队友佩雷兹（Perez）一度领跑，阿尔法·罗密欧车队的中国车手周冠宇也一度排名第二，这是周冠宇F1生涯至今，在比赛中排名最靠前的一次。

然而费斯塔彭很快便冒雨展开超车秀，单圈成绩竟然比领先的队友快了超过四秒。佩雷兹一度领先超过10秒，但费斯塔彭很快便完成反超，重新回到领先位置。

之后天气重新放晴，在完成换胎后，费斯塔彭继续领先。不料就在比赛只剩下10圈时，赛道上空却再次下起大雨。

这次的雨势比刚开赛时更大，以至于不少车手在换上半雨胎后仍然滑出赛道，其中周冠宇冲出赛道撞墙，迫使赛会出红旗暂停比赛。重新开赛后，费斯塔彭仍旧占据优势，最终夺冠。阿斯顿马丁车手阿隆索（Alonso）获得亚军，佩雷兹获得季军。

费斯塔彭连续九站比赛赢得冠军，追平了维特尔在2013赛季创下的纪录。车手积分榜上，费斯塔彭领先佩雷兹多达138分。车队积分榜上，红牛领先马赛地285分，今年的总冠军悬念已经不大。

费斯塔彭赛后说：“不可思议。天气给我们制造了不少麻烦，但我们每次都做出了正确的决定。在这样恶劣的天气下，车迷们还是一直支持我们。这里的气氛太棒了。”