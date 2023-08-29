里恰尔多接受手术 无缘F1新加坡大奖赛

（蒙扎综合电）红牛二队的澳大利亚车手里恰尔多（Ricciardo）因为手部受伤，将无限期缺阵。在他缺阵期间，21岁的新西兰年轻车手洛森（Lawson）将代替他出战。

里恰尔多上星期五（8月25日）在荷兰大奖赛练习赛中，受到皮亚斯特里停下的迈凯伦赛车和黄旗信号等因素干扰，赛车径直撞上护墙。尽管撞墙时车速不快，但事故后的X光检查发现，里恰尔多左手掌骨折。里恰尔多在星期天（27日）接受了手术，他没有继续出战荷兰大奖赛，洛森代替他出战，最终排名第13位。

一般而言，掌骨骨折需要六周到八周才能康复。因此里恰尔多不仅无法参加本周末的意大利大奖赛，也基本确定无缘9月13日的新加坡大奖赛。

红牛二队在文告中说：“我们很高兴看到里恰尔多顺利完成手术，他现在正在康复。我们希望能够尽快在赛道上看到他。不过从蒙扎赛道（意大利大奖赛）开始，一直到里恰尔多完全康复之前，我们将会由洛森与角田裕毅搭档。荷兰大奖赛充满困难，但洛森表现非常出色。”

作为一名34岁的老车手，里恰尔多在本赛季的经历可说是一波三折。在去年底离开迈凯伦车队后，里恰尔多一时没有找到正式车手位置，只是作为试车手加入红牛二队。由于红牛二队今年上半赛季的正式车手德弗里斯表现一般，车队在上月初决定炒掉德弗里斯，让里恰尔多成为正式车手。在出战了两场正赛后，里恰尔多又遭遇了受伤的变故。