世界羽联明年2月起允许俄白运动员中立参赛

（洛桑综合电）世界羽毛球联合会在星期二（8月29日）宣布，允许来自俄罗斯和白罗斯的运动员从明年2月26日开始，以中立个人运动员身份参加世界羽联旗下赛事。

世界羽联理事会投票通过了这一决议，允许俄罗斯和白罗斯运动员以中立身份参赛。世界羽联说，目前仍有一些规范和操作性的细节须在未来几个月内完善，但开始审核运动员是否合规允许参赛的工作从即日起开始。

世界羽联指出，将成立一个运动员参赛资格认定机构，设立并审核运动员们的参赛标准。世界羽联也会一直注意中立个人运动员的行为，以确保他们遵守规定。

世界羽联：仍支持乌克兰 认同国际体育赛事开放参赛原则

世界羽联会长拉尔森说，世界羽联仍将继续支持乌克兰。

他说：“这对于我们这项运动是一个重要的决定。世界羽联继续对乌克兰人民、乌克兰羽毛球界展示毫不动摇的支持。我们强烈谴责对乌克兰的侵略，这违背了世界羽联的核心价值，也违背了维护和平的目标。”

拉尔森也说：“世界羽联理事会与国际奥委会的原则保持一致，认同国际体育赛事中的开放参赛原则。我们觉得，解禁那些符合标准的俄罗斯和白罗斯运动员，让他们以个人中立运动员参赛，是我们推动和平和团结努力的积极一步。”

俄罗斯羽毛球队曾在2012年伦敦奥运会赢得一枚女双铜牌。由于世界羽联从2022年2月，俄罗斯入侵乌克兰开始，就禁止俄白运动员参赛，两国羽毛球员大多已经没有世界排名。巴黎奥运会入选窗口会在2024年4月28日关闭，仅仅两个月参赛时间，俄白两国羽毛球员没有时间积累足够积分，几乎将肯定无缘奥运。