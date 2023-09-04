F1意大利大奖赛 费斯塔彭收获分站十连冠

（蒙扎综合电）世界一级方程式赛车（F1）意大利大奖赛，费斯塔彭收获分站十连冠，法拉利车队最后关头出现缠斗。

在星期天（9月3日）的正赛上，费斯塔彭第二位发车，在比赛第15圈时，领跑的法拉利车手塞恩斯轮胎锁死，费斯塔彭抓住机会一举反超，拉开了距离。另一名红牛车手佩雷斯则从第五位发车，在第46圈抢到第二名。法拉利车手塞恩斯和勒克莱尔收获第三和第四名。

这是费斯塔彭连续第二次在意大利大奖赛中获胜。凭借本场比赛的胜利，他获得了创纪录的个人10场连胜和红牛的15场连胜。这使得费斯塔彭在车手积分榜上以364分领跑，队友佩雷斯积219分居次，阿斯顿马丁的阿隆索积170分排名第三。

费斯塔彭赛后说：“在赛季初期，我从来没有想过这样的事情（十连胜）有可能实现。我非常自豪，也对比赛非常满意。”

塞恩斯本赛季首登领奖台

值得一提的是，比赛接近尾声时，两台法拉利赛车为争夺领奖台的最后一个位置展开了激烈的缠斗。在最后几圈，勒克莱尔频频对队友塞恩斯施压，好几次差点发生擦碰，但在塞恩斯的严密防守下，勒克莱尔以0.184秒的差距，未能完成超车，塞恩斯收获本赛季首个站上领奖台的机会。

法拉利两名车手在比赛最后关头出现缠斗。（法新社）

谈及队友之间最后的争夺，勒克莱尔赛后认为，这就是赛车应该有的样子。“这让我想起了卡丁车时代，那时我们都在挑战极限。总的来说，我不会抱怨，这就是我喜欢赛车的地方。互相竞争的肾上腺素，真的很有趣。”

然而，法拉利领队弗雷德· 瓦塞尔（Fred Vasseur）对两人的争斗行为似乎有所不满，他表示将在赛后与两名车手进行一次谈话。

他说：“这是一种很棒的感觉。我告诉他们不要冒险，但不冒风险的概念总是相对的，最后那几圈真的很赏心悦目，我希望车迷们会有同感。我们将在赛后进行一次会议，但不是今晚，可能等他们明天回到工厂再说。”

F1本周末休赛，下周末（9月15日至17日）将迎来新加坡大奖赛。