环保新照明下周照耀滨海湾F1赛道

新加坡赛车公司去年起和新加坡旅游局合作，减少本地F1赛事的碳足迹。今年的赛事硬体设施也为此进行了几项调整。

世界一级方程式赛车（F1）新加坡大奖赛下周末登场，今年的筹备工作比去年来得顺利。为了让赛事更加环保，主办方做出几项改变，1618盏全新、更节能的LED灯下周将照亮滨海湾赛道。

新加坡大奖赛主办方新加坡赛车公司（Singapore GP）星期二（9月5日）举行媒体导览活动，让媒体了解今年F1的准备情况。大约3900名工人在五个月前就开工，建造除了维修大楼外的各项赛场设施，目前绝大部分赛道工程已经完工。

媒体乘车参观F1赛道的准备工作。（关俊威摄）

技术总监埃曼纽埃尔告诉《联合早报》：“去年冠病疫情后（F1新加坡大奖赛重新举行），那时因为刚开始，筹备的动力可能没有这么好。和去年相比，今年的筹备过程更为顺利，进展比原定来得快。”

埃曼纽埃尔的团队今年的工作和去年相比有些许不同。由于滨海湾浮动舞台正在进行改造工程，今年的F1路线变短，这一区域的看台并不开放，取而代之的是六个设于不同区域的新看台。

LED灯取代金卤灯 可节省30%电量

今年的F1新加坡大奖赛将采用新的LED灯，更节能省电。（关俊威摄）

此外，为了加强赛事的环境可持续性，自首届2008年F1新加坡大奖赛就投入使用的金属卤化物灯（metal-halide lamp）将被1618盏LED灯取代。

新的LED灯可节省大约30%的电量，也不像金卤灯一样需要10到15分钟的预热时间才能达到全亮，随开随亮。LED灯也更耐用，最高可使用10万小时，是金卤灯7000小时的十多倍。LED灯也拥有更高的色温，让赛场更明亮。

被淘汰的金卤灯也将焕发“新生”。来自意大利的迪诺·佐利（Dino Zoli）基金会和本地10位艺术家合作，利用这些金卤灯制作艺术品，从9月13日至19日在旧国会大厦艺术之家（The Arts House）免费展出。

此外，F1维修大楼楼顶也在今年6月初装上了1396片太阳能板，一年所产生的电力可以维持大楼在F1比赛的月份整个月的运作。今年到场观看比赛的公众也可使用主办单位利用集装箱改造而成的厕所。赛场届时将设有12个这类集装箱厕所，每个集装箱共有10个厕格，厕所内也设有冷气。

由集装箱改建的厕所内有冷气，让公众舒服使用。（关俊威摄）

950名义工将陆续到岗

在各项硬体设备陆续准备就绪的当儿，各车队的装备预料将在这个周末陆续抵达我国。每年比赛必不可少的约950名义工也将在这周和下周陆续开工，担任挥旗义工、医务义工、赛道清理义工等职务。

15年前申请成为义工并在同年加入公司，目前担任赛事运作总监的陈幼霞说，这些义工来自29个国家，近八成是新加坡人，其他100多人则来自海外，每逢F1新加坡大奖赛时就会飞来本地帮忙。

F1赛事控制中心设有44个屏幕，赛事运作总监陈幼霞将在这里辅助大会裁判，监控比赛情况。（关俊威摄）

她说，这些义工来自各行各业，年龄层也相当广，从18岁到76岁都有。义工每年留存率相当高，达到92%左右。公司每年大约会收到1000个申请，但无奈僧多粥少，中选与否视乎他们对赛车的热忱。

F1新加坡大奖赛经常发生戏剧性戏码。在万事几乎具备的情况下，现在只待赛车和车手们抵达，在下星期五至星期天（9月15日至17日）在本地公路上驰骋。