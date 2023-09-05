早知：F1新加坡大奖赛经典场面历历在目

你知道吗？从2008年开始的F1新加坡大奖赛，在过去13届保持着每年都有安全车出动的“纪录”，可见这一条狭窄的夜间赛道对于世界级车手们来说，挑战相当艰巨。一起来回顾过去在滨海湾赛道中，都发生了什么精彩场面？

2008年：初登场就经典不断

法拉利的技术人员将连接在马萨车上的油枪移除后，搬回基地。（新加坡大奖赛提供）

法拉利车手马萨在第20圈进站时接获错误指示，在油枪尚未抽离前就飞快驶走，还撞倒一名技术人员。他带着油枪疾驰了一阵后才放慢，技术人员接着以百米赛跑姿态上前“拔枪”。原本领先的马萨，最终名列第13。

在这之前还发生了“撞车门”风波。雷诺指示车手皮盖故意在第14圈撞车，引起安全车出动，让此前已进站的雷诺队友阿隆索获益。由于所有车辆在安全车身后“排好队”之前不得进站，从第15位发车的阿隆索在维修站重开，其他车手纷纷进站时排名大跃进，最后夺冠。经过约一年的调查，雷诺被禁赛两年，处罚缓期进行。

皮盖受雷诺车队驱使故意撞车，让队友阿隆索在2008年取得优势，最后夺冠。（档案照片）

2012年：首次无法完成原定61圈

由于安全车两次出动，新加坡大奖赛首次出现车手无法在限定两小时内完成61圈的情况。红牛车手维特尔最先完成59圈夺冠，并凭借这个势头在下来三站连续夺得四冠，在赛季结束时以三分险胜当时效力法拉利的阿隆索，三度拿下车手总冠军。

2013年：韦伯搭阿隆索“便车”

韦伯搭上阿隆索的赛车，成为2013年F1新加坡大奖赛的经典一幕。（档案照片）

红牛车手韦伯在最后一圈因赛车故障退赛，作为亚军的阿隆索冲线后发现在车道上的韦伯，就停车让他搭便车。但两人的举动违反安全准则，被F1警告。维特尔完成新加坡大奖赛三连冠，最终也连续四年摘下车手总冠军。

2017年和2022年：大雨袭赛道

大雨成了这两年F1新加坡大奖赛的主旋律。2017年开赛前约半小时现场下起大雨，让红牛的费斯塔彭、法拉利的维特尔和莱科宁发车后不久就撞在一起，被迫退赛。马赛地的哈密尔顿趁乱夺冠，并拿下当年总冠军。

2017年新加坡大奖赛开赛不久，维特尔（左）的冒险内切动作，让自己和队友莱科宁（右）及费斯塔彭（不在图里）都退赛。（档案照片）

疫情后复办的去年F1新加坡大奖赛，也因为大雨延迟一个小时开赛。多达六名车手退赛，红牛的佩雷兹夺冠。