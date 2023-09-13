【体育周爆】新加坡F1四大看点 费斯塔彭连胜受考验

随着世界一级方程式赛车（F1）9月3日在意大利蒙扎赛道落幕，本赛季欧洲赛事正式告一段落，各支车队将转往亚洲地区作战。来临的星期五，F1新加坡大奖赛即将上演，今年的比赛有什么看点？

1. 红牛车手费斯塔彭能在本地夺首冠？

自今年5月的迈阿密大奖赛起，红牛车手费斯塔彭就与分站赛冠军头衔捆绑在一起。随着上一站在意大利蒙扎赛道夺魁，费斯塔彭已连续第十次赢得分站冠军。这一壮举成功打破维特尔在2013赛季创下的九连冠纪录，创造了F1历史上的最长连胜纪录。

不得不说，红牛和费斯塔彭已掀开他们的王朝序曲。本赛季还剩八站的情况下，费斯塔彭在车手排行榜上已经领先排名第二的队友佩雷兹145分，理论上只要再获得三场分站赛胜利，费斯塔彭基本上就能夺得本赛季车手总冠军，成功卫冕，因此他最有可能在10月初的卡塔尔站完成目标。但如果佩雷兹接下来有任何行差踏错，费斯塔彭也可能在下周的日本站登顶。

不过，新加坡站可不是费斯塔彭的福地。上赛季，费斯塔彭在新加坡排位赛中因燃油几乎耗尽，只能放弃最后一次尝试，从正赛第八位发车，最终只收获第七名。疫情前，新加坡站的冠军也几乎都被维特尔和哈密尔顿所垄断。费斯塔彭想要拿到他生涯首座新加坡站冠军奖杯，并不是一件轻而易举的事情。

2. 佩雷兹能否成功卫冕？

至于佩雷兹，他上赛季凭借在起步后的关键超越，成功在新加坡站以2小时02分20秒238的成绩首次夺冠。当时滨海湾赛道受到暴雨侵扰，比赛状况百出，佩雷兹的夺冠也难免有些幸运的成分。

红牛车手佩雷兹赢得2022年F1新加坡大奖赛冠军。（档案照片）

今年新加坡赛道的弯角由23个减至19个，但这19个弯角几乎都是中至重剎区，这意味着这样的赛道对赛车的剎车系统和下压力要求非常的高，因此像红牛这样车速快、马力强的车队在本赛站并不能称之为有绝对优势。同时，新加坡站有着100%安全车出动的纪录，这一不可控因素难免也会对车队在思考战术策略时造成影响。

如果阿斯顿马丁、法拉利和马赛地这些车队能够有稳定发挥，同样能在新加坡滨海湾赛道给红牛车队制造不小的压力。

3. 法拉利或成红牛夺冠威胁

塞恩斯（左）和勒克莱尔在蒙扎站上演精彩追逐，来到新加坡站能期待两人的表现。（路透社）

要说哪支车队最有可能打破红牛本赛季的连胜，法拉利的机会稍大。他们的两名车手勒克莱尔和塞恩斯去年分别排名新加坡站第二和第三。此外，勒克莱尔也是2019年本地站亚军，并连续两届摘下杆位，这次将放眼打破“老二宿命”。在2019年夺冠的，也是来自法拉利的维特尔（已退役）。

法拉利双雄近三站两度登上领奖台，摘下季军，是除了红牛以外最近抢分势头最猛的队伍。塞恩斯在上周被视为法拉利主场的意大利蒙扎站比赛尾声，和队友勒克莱尔进行激烈缠斗后夺得第三，成为话题。

两人本赛季就因为数次在比赛中有分歧，通过无线电表达不满，而被外界解读为两人可能有内斗。不过，勒克莱尔上个月澄清两人的关系很好。他说，他们在无线电里的激烈交流只是因为比赛情况所致，外界不应过于解读。

尽管两人在蒙扎的争夺看来是无谓的风险，但法拉利领队瓦塞尔受访时说，两人的举动是他允许的。

来到难以预测的新加坡站，红牛顾问马尔科也认为法拉利可能对红牛造成麻烦。此外，马赛地的哈密尔顿和阿斯顿马丁的阿隆索也曾分别在本地四度和两度夺冠，同样是不容忽视的车手。

4. 赛道缩短添新设施

2023年新加坡F1滨海湾赛道图。

由于滨海湾浮动舞台正在进行卫国广场改造工程，今年的新加坡站F1路线将变短。原本绕过浮动舞台的赛道将被介于第15到16转弯之间的直路取代。赛道总长度从历年的5.063公里缩短到4.94公里，正赛总圈数从61圈增加到62圈。

这意味着单圈时速将更快，预料排位赛的每圈最快时间将比以往缩短近10秒。比赛总时长最短可达1小时30分钟左右，比以往的两小时短。但每回在新加坡F1总有经典场面发生，在安全车作为“常客”的情况下，比赛的时长仍充满变数。

主办方今年为了加强赛事的环境可持续性，进行了多项调整。他们更换了1618盏全新、更节能的LED灯；设立12个以集装箱改建、用太阳能驱动的省水厕所，并以更环保能源发电等，希望在2028年减少一半的碳排放量。