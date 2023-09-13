再战狮城滨海湾 迈凯伦车手诺里斯道出两大挑战

世界一级方程式赛车（F1）新加坡大奖赛本周末开赛，迈凯伦车手诺里斯（Norris）在表示对比赛感到期待的同时，也道出新加坡赛道隐藏的两大挑战。

在英国银石赛道和匈牙利亨格罗宁赛道连续登上领奖台后，23岁的英国车手诺里斯热度飙升，本站的表现也成为车迷关注的话题。

去年，诺里斯在新加坡大奖赛中与前队友里恰尔多（Ricciardo）搭档，两人收获第四和第五名的成绩，表现不俗。今年，22岁年轻车手皮亚斯特里（Piastri）替换了里恰尔多，两名后起之秀将首次在滨海湾合作。

不过，经验更为丰富的诺里斯星期三（9月13日）在富丽敦海湾酒店出席活动时就指出两点需注意事项，在滨海湾赛道比赛，车手在体能上要有持久的耐力，同时在精神上也得有高度集中的注意力。

诺里斯指出，新加坡滨海湾赛道是本赛季最长的赛道之一，这场接近两个小时比赛，高度集中的注意力和持久的耐力缺一不可。“而且去年的赛事中途还下了一场大雨，（这些不可控因素）影响了比赛的进程，所以在思想上，这些前期准备工作也都要先做好。”

他也强调，新加坡赛道超车难，因此千万不能犯错，一旦犯错，几乎就没有挽救的余地。“但总的来说，这个赛道还是非常刺激的，期待星期五的比赛。”

征战F1首赛季 皮亚斯特里：还有很多地方需改进

迈凯伦车手诺里斯（左）和皮亚斯特里为本周末的赛车揭幕。（白艳琳摄）

值得一提的是，这也是澳大利亚籍车手皮亚斯特里征战F1赛场的首个赛季，他在活动上谦逊表示，这是挑战与机遇并存的赛季，自己还有很多地方需要学习和改进。“但不管在哪个车队，大家都只有一个目标，那就是赢得比赛。”

谈及对新加坡滨海湾赛道的了解，“夜间赛，闷热、潮湿”三个关键词从皮亚斯特里嘴里脱口而出。他也说：“期待今年的新的赛道，我听说过这个赛道有多么的不容易，所以我会做好准备，全力以赴。”

本赛季至今，诺里斯在车手积分榜排名第八位，皮亚斯特里排名第12位。前者最好成绩是第二（英国和匈牙利），后者则是第四（英国）。若要给自己的表现打分，诺里斯犹豫再三给自己评了8.5分，皮亚斯特里则不假思索给自己评了8分。