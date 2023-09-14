与马赛地续约至2025年 拉塞尔盼助车队重写辉煌

此前长期称霸世界一级方程式赛车（F1）的马赛地车队，近两年被红牛车队抢过风头。刚和马赛地续约的英国车手拉塞尔受访时说，他期待帮助车队重写辉煌，并在本周的新加坡站及明年的赛季挑战冠军。

拉塞尔两个星期前和英国队友哈密尔顿双双和车队续约至2025年赛季结束，接下来两个赛季还将继续并肩作战。马赛地在2014年到2020年包揽所有车手及车队总冠军头衔，也赢得2021年车队总冠军。

但随着红牛车队的费斯塔彭在同一年崛起，今年拿下车手三连冠和车队二连冠只是时间的问题，马赛地的竞争力略有下降。

去年加入马赛地车队的拉塞尔星期四（9月14日）在受访时说：“我们的旅程才刚要开始，我期待帮助马赛地重回巅峰，争取胜利。”

“我现在才25岁，我当然希望这（赢得新加坡站）明天会发生，要在明年有机会争夺总冠军。但我明白这需要时间，我还有很长的路要走。”

拉塞尔：怀念通过电视收看F1时光 期待新加坡站

拉塞尔在2019年正式成为F1车手，首先为威廉斯车队上阵。他说，自己成为车手后其实挺怀念以前每个星期天打开电视收看F1的时光。“成为车手后我就不再从电视看比赛了，这是一种奇怪的感觉。看重播和直播的感受永远不一样，如果我可以同时参加F1和看直播，那我肯定会这么做。”

谈到新加坡站赛事，拉塞尔说：“我相当期待赛事，这里的炎热气候对大家来说都是挑战。不过我喜欢挑战，因为如果太容易，就无法分出优劣。”

拉塞尔最近的兴趣是笼式网球（padel，一项源自墨西哥，结合网球和壁球等项目的新运动）。他说，来到新加坡后，已经和几位车手连续两天在滨海湾赛道附近的笼式网球场打球。