十连胜被马赛地老板称没用 费斯塔彭回击“专注好自己”

破纪录的十连胜被指只是“没人读的维基百科记录”，红牛车手费斯塔彭回击马赛地老板沃尔夫的发言，称后者可能只是因为车队表现不好才这么说。

本赛季一枝独秀的费斯塔彭上星期拿下世界一级方程式赛车（F1）意大利蒙扎站冠军后，已缔造新的十连胜纪录。但沃尔夫过后对这位敌队车手的成就不屑一顾，称这个纪录即使出现在过去战绩彪炳的马赛地车队里也是毫无意义。他说：“这只是给维基百科罢了，反正也没人阅读。”

对此，25岁的费斯塔彭星期四（9月14日）在新加坡站记者会上说：“我不会失望（他这么说），他们在蒙扎的比赛挺糟，所以他（当时）可能对他们的表现感到不满。他有时候听起来很像是我们团队的员工，还好他不是。我认为重要的是专注于你自己的队，我们就是这么做的。”

对于是否有延续连胜纪录的压力，费斯塔彭说：“我不会这么看，不管是八连胜还是九连胜，我只是尽可能全力以赴，每周我给自己的压力基本上都一样。”

来到被许多车手认为是最艰难赛站的新加坡站，费斯塔彭也认为，今年至今14站全胜的红牛，在这里取胜不易。“我认为，我们在这里不比其他赛道有竞争力，街道赛对我们的车来说比较艰难。不过我们还是可以做得好，比赛（成绩）将很接近。”

周冠宇续约阿法罗密欧

另外，阿法罗密欧车队在记者会前一个半小时宣布，和中国籍车手周冠宇续约至2024年，后者下个赛季将继续和博塔斯当队友。这也意味着这名中国首位F1车手，明年4月19日至21日可以在时隔五年回归的中国大奖赛，于出生地上海主场作战。

这也是阿法罗密欧连续两年在新加坡大奖赛前，宣布周冠宇续约的消息。24岁的周冠宇说：“很高兴可以继续效力于阿法罗密欧队。我们过去做了很多工作，和车队建立了良好及透明的信任。”

明年也是中国大奖赛20周年，周冠宇说：“我在2004年现场观看了第一场中国大奖赛，那是个令我永远印象深刻的周末。明年我们将回到那里，和车迷及和我一起成长的人相聚，那将非常棒。”