涉转发未成年少女性爱视频 皇马三青训球员被捕

（马德里综合电）西甲豪门皇家马德里（Real Madrid）的三名青训队成员因涉及发送与一名未成年少女的性爱视频，星期四（9月14日）遭西班牙警方逮捕。

本月较早时候，一名妇女因为自己的16岁女儿出现在一段性爱视频里，向西班牙加那利群岛警方报案，三名年龄介于21岁至22岁皇马青训队成员因此在球队的训练场地遭逮捕。

警方发言人说：“他们因为被疑发送涉及未成年少女的性爱视频而遭拘留。”他也透露，球员们被盘问后已获释，警方已查看了三人的手机。

据当地媒体报道，主要被查的是一名皇马青训队球员，他与一名16岁少女发生关系时拍下视频，并在未经过女孩的同意下将视频通过WhatsApp转发给其他队友。

庆祝世杯夺冠陷“唇吻门” 西足总会长上庭面控

西班牙近日不断爆发性别歧视风波。西班牙足总会长卢比亚莱斯（Rubiales）因为在8月女足世界杯决赛夺冠庆祝活动中，嘴对嘴亲吻国家队球员珍妮弗·埃尔莫索（Jennifer Hermoso），遭受多方抨击，饱受压力后辞职。

46岁的卢比亚莱斯星期五（15日）将上庭面对性侵指控，但他仍然坚持自己是清白的。“我是一个好人，（夺冠）那一刻是无比幸福的。我是经过同意的，之前有问过……坦白说，除了庆祝那一刻的欢愉，我没有别的企图。”