涉转发未成年少女性爱视频 皇马三青训球员被捕

杨全龙

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发布 / 2023年9月15日 5:17 PM
三名皇马青训队成员因涉及转发未成年少女性爱视频而在训练场地遭西班牙警方逮捕。（路透社）
三名皇马青训队成员因涉及转发未成年少女性爱视频而在训练场地遭西班牙警方逮捕。（路透社）

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（马德里综合电）西甲豪门皇家马德里（Real Madrid）的三名青训队成员因涉及发送与一名未成年少女的性爱视频，星期四（9月14日）遭西班牙警方逮捕。

本月较早时候，一名妇女因为自己的16岁女儿出现在一段性爱视频里，向西班牙加那利群岛警方报案，三名年龄介于21岁至22岁皇马青训队成员因此在球队的训练场地遭逮捕。

警方发言人说：“他们因为被疑发送涉及未成年少女的性爱视频而遭拘留。”他也透露，球员们被盘问后已获释，警方已查看了三人的手机。

据当地媒体报道，主要被查的是一名皇马青训队球员，他与一名16岁少女发生关系时拍下视频，并在未经过女孩的同意下将视频通过WhatsApp转发给其他队友。

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