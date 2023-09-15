本地F1新增六看台 观众赞视野更好

今年的世界一级方程式赛车（F1）新加坡站增加了六个新看台，以减少滨海湾浮动舞台主看台关闭带来的影响。受访观众认为，新看台的视野比想象中好，甚至可以看到更多样化的场面。

今年的六个新看台是薛尔思（Sheares）和维修站出口（Pit Exit，皆靠近一号弯）、宝门廊（17和18号弯之间）、海湾舫（Bayfront，17号弯）、莱佛士（Raffles），以及共和（Republic，皆五号弯）。

坐在莱佛士看台（三天价格888元）的庄清喜（52岁，传感器生产公司全球销售和市场总监）说，他以往坐的位置是在滨海湾和政府大厦大草场看台，多数只能看到赛车高速直行，这次则能看到不同的景象。

“这里和赛车的距离比滨海湾看台更近，可以看到赛车减速、过弯再加速的过程。况且这里是个弯道，赛车可能发生失控或碰撞的情况。我很期待星期天的正赛。”

滨海湾浮动舞台（图左侧）因为正在进行卫国广场的改造工程，因此该区看台不开放。（关俊威摄）

而在直线路段的宝门廊看台，观众面向新加坡摩天轮，背向滨海湾海域和金沙酒店，且赛车就在眼前近距离呼啸而过，绝佳的地点也让观众称赞。

来自日本的24岁游客伊势本说，他星期四（9月14日）抵达前没有想到现场有大屏幕转播，加上风景不错，价格也算合理（三天1188元），因此他相当满意。

位于17和18号弯之间的宝门廊看台，距离赛道只有咫尺距离。（陈明耀摄）

下周就是日本大奖赛，但伊势本选择前来新加坡观赏自己的首场现场F1比赛。他说，想到国外观赛，而新加坡是个距离不会太远的地点，他住在东京，不太方便前去400公里外的铃鹿赛道。

近千名义工各司其职 让比赛顺利举行

较短的赛道和新看台是今年本地F1的新元素，反观不变的是赛事依然需要约950名义工，负责超过150个不同的岗位，确保比赛能顺利进行。

56岁的唐瑞玲自2008年首届本地F1起就担任义工，目前担任赛事运作部门旗下的秘书职务，管理着一个约10人的团队。

唐瑞玲15年前投入本地F1义工工作，每年都不缺席。（关俊威摄）

作为赛事秘书，她星期一起（9月11日）就拿假投入义工工作。她的工作内容包括确保各办公室设备齐全，并在比赛周末和F1主办方国际汽车联合会合作，满足他们的需求等。

她说，曾经担任过两类的赛道义工职务，负责清理赛道碎片、油渍，过后则转而协助将撞坏的赛车移出跑道，八年前才负责行政工作。“F1义工和我做过的其他义工完全不同，每年就像是我们的家族聚会，所以我每年都很期待。”

她也说：“因为没有牵涉到金钱因素，所以大家都是平等的。我经常告诉我的团队，不要把我当成老板，因为我们相互帮助，以一个团队合作。”