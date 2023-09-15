法拉利包揽练习赛前二 红牛状态欠佳

滨海湾夜间赛不愧是法拉利的福地，首日两场练习赛，法拉利车队稳坐前二，重演2019年历史。相信在星期六的排位赛中，法拉利能给近来所向披靡的红牛施压。

2023年F1新加坡大奖赛于星期五（9月15日）晚正式开跑，法拉利车队在当天的首场自由练习赛中二刷最快单圈成绩，向车迷再次证明了自己在滨海湾赛道的实力。而备受期待的红牛车手费斯塔彭则是接连出状况，更是遭遇蜥蜴搅局，一练取得第三的名次，二练更是仅排第八。

2019年，前法拉利车手维特尔就曾搭档勒克莱尔，帮助法拉利在正赛包揽前二。阔别四年，历史再度重演。周五的练习赛，法拉利两位车手进入状态非常快，一练结束，勒克莱尔以1分33秒350的圈速领跑，队友赛恩斯以0.078秒的微弱劣势紧追在后，费斯塔彭排名第三。

进入二练，赛道路况渐佳，法拉利车队依旧占据前二。赛程过半，不少车手接连换上软胎进行飞驰圈，马赛地车手哈密尔顿和拉塞尔，以及阿斯顿马丁车手阿隆索一度挤进前三，但就是无法超越领跑的法拉利。最终，赛恩斯和勒克莱尔分别以1分32秒120和1分32秒138再拿下前二，拉塞尔第三。红牛车手佩雷兹和费斯塔彭表现不佳，分列第七、八两位。

红牛车队首日训练赛表现不佳，图为红牛车手费斯塔彭从维修站出发。（陈渊庄摄）

费斯塔彭遇蜥蜴搅局

值得一提的是，在一练开始没多久，费斯塔彭便向车队工程师反映赛车有转向过度的情况，而且牵引力情况也不好。

一练进行到后半程，车手陆续进入维修区进行调整和测试，费斯塔彭也换上了软胎来进行他的飞驰圈。此时比赛中出现小插曲，蜥蜴意外爬进赛道导致后续比赛三度引发黄旗。

费斯塔彭在发现蜥蜴后直接在广播中喊道：“又来！（Again！）”这不禁也让车队工程师逗趣回应：“这次的蜥蜴可比上次的小很多。”

2016年的新加坡大奖赛，费斯塔彭在练习赛中同样遭遇蜥蜴搅局。

国际汽联不考虑增加DRS区域

由于滨海湾浮动舞台处正在修建“卫国广场”，新加坡赛道移除了四个90度急转弯，变成了一条长397.9米的直道（T15至T16），这不仅减轻了轮胎的压力，也让车手可以有另一段超车的赛道。

受到维修工程影响，新赛道移除了四个90度急转弯，以致左边的赛道关闭。（关俊威摄）

谈及赛道的变化，费斯塔彭说：“少刹车，少转向，更放松。”字数不多，却言简意赅。

但阿尔卑车队的的加斯利则对赛道的改变提不起多大兴趣。他认为，弯角越多对阿尔卑车队来说就越有优势。“但我一直很喜欢新加坡，因为它弯弯曲曲，很考验技术。”

虽然接近400米的直道足以增设一个帮助超车的“可调式尾翼系统”（DRS）区域，为比赛增添观赏性，但国际汽联在练习赛前并没有为此建议亮起绿灯。

国际汽联发言人说，在今年赛道布局改变后，他们确实考虑过这件事情，不过他们在向所有车队征求了反馈和意见后，发现这些团队并没有达成明确的共识。“根据我们的安全考量，我们决定不再进一步探讨此事。”