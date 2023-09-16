捧黄梨、逛景点、划舢板…… F1车手在本地赛车前做了什么？

世界一级方程式赛车（F1）新加坡站星期五（9月15日）掀开战幕，在这之前车手们都做了什么？发生了什么趣事？一起从车队和车手的社交媒体一探究竟！

费斯塔彭和佩雷兹（皆红牛）：到星耀樟宜开清洁车

作为本赛季状态最好的两名车手，红牛双雄这次不开平均时速200多公里的F1赛车，转而在星耀樟宜开清洁车。

在这项红牛及星耀樟宜和新加坡旅游局合办的活动中，两人先展开了一场冲刺赛争夺发车位置，接着在正赛开车经过肮脏污渍的赛道。带着10连胜势头来到我国的费斯塔彭依旧技高一筹，战胜队友。

角田裕毅（阿尔法托利）：到滨海湾金沙购物商城划船

让F1车手载你水上漂？你没听错！阿尔法托利的日本籍车手角田裕毅“转换跑道”，被拍到在滨海湾金沙购物商城载人划舢板，令网民幽默留言：“看来阿尔法托利没有给他足够的薪水。”

拉塞尔（马赛地）：差点到马来西亚

迈凯伦车手诺里斯去年吐槽本地德士司机的开车技术，他的同胞拉塞尔今年可能也对他的司机没有很满意。他在一则视频中说自己从居住的丽思·卡尔顿酒店到赛场本来只有三分钟车程，但因为司机转错弯，让他朝着马来西亚的方向前进，足足花了45分钟才来到赛场。

最近喜欢打笼式网球（padel）的他来到我国后也不忘打球，一连两晚和诺里斯等车手在赛道附近的笼式网球场打球。

哈密尔顿（马赛地）：真的到马来西亚，且知道我国的黄梨热潮？

和拉塞尔不同，七届世界冠军哈密尔顿参加本地F1前，真的到了马来西亚柔佛州东南部的丹绒苏腊岛（Tanjung Surat），参加了车队冠名赞助商国家石油公司（Petronas）所组织的种植红树活动，并见证活动种下计划开展以来的第三万棵红树。

和我国更相关的，相信是这张哈密尔顿手捧黄梨拍照的图。刚上任的我国总统尚达曼以黄梨标志竞选，让我国掀起一股“黄梨热”，难道哈密尔顿也知道他手中捧着的黄梨对我国民众的意义？

无论如何，策划这个拍照概念的车队宣传组应记一功，简单的一张照片加上几个单字就吸引了我国民众的眼球，车队老板记得为这个幕后功臣加薪。

勒克莱尔（法拉利）：到牛车水打卡

哈密尔顿祭出黄梨，勒克莱尔则是到牛车水打卡，并在佛牙寺旁龙华院的这个兔子照相区旁拍照，让不少网民称直呼“可爱”。

究竟是哈密尔顿的黄梨旺，还是勒克莱尔得到菩萨的庇佑更灵？星期天（9月17日）就能知道答案。

奥康（阿尔卑）：到圣淘沙玩斜坡滑车

奥康和同队的后备车手杜汉则到了圣淘沙体验斜坡滑车，乘车从弯曲的斜坡上滑下。有网民就建议，所有车手都应该体验这个，不知道这又会和滨海湾赛道上的比赛结果有什么不同？

哈斯车队: 新加坡大太阳能煎鸡蛋？

大家都说新加坡十分炎热，那这里的大太阳能煎鸡蛋吗？哈斯车队就做了这个实验，看起来效果还可以？

阿尔本（威廉姆斯）：回泰国充电 在本地放闪

身为英国和泰国混血儿的阿尔本是以泰国国籍出战F1，他来新加坡前回到了曼谷的家中一趟，并和许多粉丝见面。

事业爱情两得意的他来到新加坡后，也和中国女友何沐妮当众放闪。后者是中国职业高尔夫球选手，两名运动员组成郎才女貌组合，证明爱情无国界。