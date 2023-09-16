阿尔法罗密欧领队：新加坡是F1赛事最佳举办地

索伯集团董事总经理、阿尔法罗密欧领队亚历山德罗·阿鲁尼·布拉维（Alessandro Alunni Bravi）认为，新加坡有它独特的魅力，是世界一级方程式赛车（F1）的最佳举办地。同时他也称中国车手周冠宇过去一年进步明显，值得这份新合约。

在星期六（9月16日）练习赛开赛前，首次率队参加夜间赛的意大利籍领队布拉维在围场接受了《联合早报》的采访，并向记者分享了他对新加坡赛站的看法。他形容，新加坡充满魅力、拥有璀璨夜景，是一座能令人为之兴奋的城市。“而且滨海湾赛道有一些颇具挑战的弯道，能让车手们展现出真正实力，这对F1车队来说就是一个非常棒的事情。”

在布拉维眼里，F1并不只是一项简单的体育运动，它还包括了社交、娱乐等其他因素，“而这些因素在新加坡赛场都能体验到，所以说新加坡与F1就是一个完美的结合”。

布拉维：周冠宇过去一年进步显著

随着中国车手周冠宇去年的加盟，这支车队在华人圈获得了前所未有的关注度。周冠宇在星期四（14日）和车队续约一年。谈及此事，布拉维说，周冠宇凭借过去一年的表现，成功证明了他有拿到这份合同的实力。

中国车手周冠宇（中）星期四（9月14日）与阿尔法罗密欧车队续约一年。（路透社）

在布拉维角度，他一直很看中团队的稳定性和个人的稳定性，他对稳定性的其中一个定义就是肥水不流外人田，要尽量留住自己的车手。“因为车手与工程师之间已经彼此相互了解，这对团队接下来的发展都有好处。”

布拉维也指出，续约的另一个重要原因是周冠宇从上个赛季到这个赛季有了显著的进步，“而这对车队下赛季的发展是非常重要的考量”。

明年4月，阔别五年的中国上海大奖赛将回归，这也会是周冠宇首次在自己的主场作战。布拉维说：“这对他来说一定非常特别，对我们而言又何尝不是？我们也期待能够从他的身上看到更多惊喜。”

布拉维说，车队接下来除了会在一些硬件技术方面改进外，团队也会努力实现“学习、分析、改进”三部曲。“没有什么成绩是理所应当的。我们要比其他车队更加努力，做出更准确的决定，当然也可以有更大的野心。”

星期六晚结束的第一阶段排位赛，阿尔法罗密欧车手周冠宇和博塔斯分别取得第19名和第16名，无缘晋级第二阶段排位赛。