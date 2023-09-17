法拉利赛恩斯夺F1新加坡站杆位 红牛提早出局斯托尔撞车添话题

法拉利战车如预料般在滨海湾赛道有出色表现，反观红牛约五年来首次遇到两名车手都无法进入第三阶段排位赛的窘境，在正赛不容乐观。

世界一级方程式赛车（F1）新加坡大奖赛排位赛精彩纷呈，本赛季独占鳌头的红牛双雄意外在第二阶段排位赛出局，阿斯顿马丁车手斯托尔在第一阶段撞车引发红旗。法拉利赛车延续近年来在滨海湾赛道的强势表现，由赛恩斯夺下杆位。

赛恩斯在排位赛前的第二和第三场练习赛都排名第一，第一场练习赛则夺得第二。他在排位赛越战越勇，以1分30秒984摘下杆位。

这也是赛恩斯继上一站意大利大奖赛后，再次夺得杆位，让他在职业生涯中首次连续两站夺得杆位。值得一提的是，法拉利车队上次连续两次夺得杆位，同样是在去年的意大利和新加坡站。这还是他们连续三届在新加坡拿下杆位，前两届杆位均由勒克莱尔获得。

拉塞尔阻法拉利夺一二

赛恩斯赛后表示，滨海湾赛道很适合法拉利。“我对这辆车感觉很好，或许是我参赛至今感觉最好的车，发挥到了极致。”

赛恩斯连续两站拿下杆位，期待在正赛打破红牛本赛季的垄断。（关俊威摄）

勒克莱尔本来有希望为法拉利包揽前排发车，但他最后时刻被马赛地车手拉塞尔反超，跌落至第三。拉塞尔落后赛恩斯0.072秒，并以0.007秒的极小优势力压勒克莱尔。

勒克莱尔说：“新加坡站有很多弯道，很难预测赛车在赛道上的表现。”虽然没能包办前二，但他并不担心这会影响车队正赛的发挥。他说：“我们还是可以给对手施压。”

拉塞尔则说：“赛车感觉很不错……我们知道我们的车有较高的下压力，对法拉利的表现也不意外，但不知道红牛发生了什么事。”

红牛双雄第二阶段出局 连胜势头恐不保

上届新加坡站冠军佩雷兹（左）和积分榜领头羊费斯塔彭发挥不佳，在第二阶段就出局。（邝启聪摄）

两名红牛车手费斯塔彭和佩雷兹虽然在此前14站赛事为车队包揽冠军，但两人在排位赛第二阶段双双爆冷出局，今年在新加坡站的夺冠势头岌岌可危。带着10连胜势头来到我国的费斯塔彭，在最后一圈出现失误打滑，没能改进他当时第10名的成绩。

结果首次征战新加坡赛道的红牛二队阿尔法托利车手劳森，在最后阶段取得比费斯塔彭更好的成绩，将后者推到第11名。上届新加坡站冠军佩雷兹则只排名第13。红牛赛车在本地遇到很大的困难，费斯塔彭在傍晚的第三场练习赛就向车队爆粗，表达他对换挡不顺的不满。

斯托尔撞车引发红旗 比赛中断约半小时

这一场排位赛比原定的晚上10点迟了约半小时结束，这是因为阿斯顿马丁车手斯托尔在第一阶段排位赛最后阶段失控撞墙，引发红旗。

吊车将车头撞毁的斯托尔赛车吊起，随后拖出赛场。（关俊威摄）

斯托尔在最后两分钟排在20名车手中的第16位，面临出局（最后五名被淘汰）。他在最后时刻尝试冲刺时，在最后一个弯道失控，车头高速撞向防护墙后严重损毁，一个轮胎飞脱。

所幸在车上防护发挥作用的情况下，斯托尔自行从车里爬出，过后被直接送去赛场医护中心接受检查。斯托尔爬出赛车时，现场观众不断送上掌声及欢呼声。排位赛中断许久，让现场工作人员清理赛道、修复围墙和移除车辆。

斯托尔从车里爬出后，前往赛场医护中心接受检查。（关俊威摄）

F1新加坡大奖赛正赛将在星期天（17日）晚上8时举行。我国F1正赛过去每届都有安全车出动的记录，在排位赛就如此精彩的情况下，正赛的赛事将更令人期待。