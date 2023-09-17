调查：本地车迷最喜爱哈密尔顿

最新调查显示，在今年20位世界一级方程式赛车（F1）手中，最受本地车迷喜爱的是马赛地车手哈密尔顿。同时，有超过三分之一的受访者表示有在关注F1赛事。

市场研究机构YouGov今年8月对1022名18岁以上本地居民进行了线上调查，以了解本地居民对F1赛事的关注度。在最受车迷喜爱的车手调查中，马赛地车手哈密尔顿在本地拥有最大的粉丝群，其次是红牛车手费斯塔彭、阿斯顿马丁车手阿隆索和法拉利车手勒克莱尔。中国车手周冠宇排名第14。

调查结果显示，超过三分之一（36%）的受访者有在关注F1赛事。约五分之三（59%）的购票车迷表示，观看2023年新加坡大奖赛的主要原因是与朋友借机相聚，57%的受访者表示他们通常喜欢在现场观看赛事。

在这些购票车迷中，也有大约一半（49%）表示，他们购票的原因之一是想见参赛的F1车手，约五分之二（39%）的车迷是冲着参加F1赛事的周边娱乐活动艺人而来。

对于那些没有选择现场观看2023年F1新加坡大奖赛的车迷中，接近五分之三（58%）表示今年的票价超出了他们的预算，也有54%的车迷表示更希望在电视机面前观看赛事。值得注意的是，票务成本是近年来观众不现场出席活动的常见原因，根据YouGov整理的数据，这部分公众占比52%。