赛恩斯F1称霸滨海湾 法拉利终结红牛连冠

红牛车队在本赛季世界一级方程式赛车（F1）战无不胜的势头，星期天（9月17日）在新加坡站戛然而止。

从杆位出发的法拉利车手赛恩斯成功挡住最后几圈三辆赛车的追击，一路领先直达终点，以1小时46分37秒418的成绩，夺下个人历来第二个分站冠军，并从副总理黄循财手中接过冠军奖杯。

赛恩斯（右）夺得冠军后，站在赛车上热烈庆祝。（关俊威摄）

新加坡站被许多车手认为是年度最艰难赛事，狭窄的街道和一个又一个的弯道让车手们必须更加打起精神。安全车在比赛中两次出动，20名车手中15人完赛，原本排名第三的马赛地车手拉塞尔在最后一圈撞车退赛，令人扼腕。

到场见证赛恩斯夺冠的除了副总理黄循财，还有两个月前被捕后保释的酒店及地产大亨王明星。他和原本主管新加坡F1赛事的交通部长易华仁因涉贪被捕助查。

王明星（左二）在围场，和林荣福（右二）交谈。（薛渤杨摄）

79岁的王明星被视为我国引进F1的主要推手，新加坡大奖赛也开创先河，成为全球首项F1夜间赛事。王明星创办的新加坡赛车公司，负责本地赛事的管理和运营。

到场观赛的还包括F1首席执行官多梅尼卡利、取代易华仁监管新加坡F1的人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生、今年的奥斯卡影后杨紫琼和她的丈夫、国际汽车联合会前主席托德，以及马来西亚淡江州议员阿兹敏等。

今年为期三天的F1盛事总共吸引26万4108人到场观看，尽管比去年破纪录的30万2000人少，但比最初预计的25万人来得多。今年观众比去年少是因为滨海湾浮动舞台正在进行改造工程，因此该区看台不开放。尽管主办方新增了六个看台，但整体座位数量仍有所减少。