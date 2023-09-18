获个人和车队赛季首胜 赛恩斯：这是个不可思议的周末

红牛车队和车手费斯塔彭本赛季的连胜终结，法拉利车手赛恩斯成为滨海湾夜间赛的胜利舞者。

世界一级方程式（F1）新加坡大奖赛正赛星期天（9月17日）晚正式开跑，法拉利车手赛恩斯从杆位出发，一路保持领先，取得个人和车队本赛季首胜。迈凯伦车手诺里斯第二，马赛地车手拉塞尔最后一圈撞墙，将第三名位置拱手让给队友哈密尔顿。

赛恩斯成绩为1小时46分37秒418，诺里斯和哈密尔顿分别落后0.812秒和1.269秒，排名第二和第三。

西班牙籍车手赛恩斯夺冠后喷香槟庆祝。（法新社）

上一站意大利大奖赛，两名法拉利车手赛恩斯和勒克莱尔为争夺上领奖台，在比赛最后关头缠斗，而本场比赛，历史险些重演。

比赛开始，在杆位和第三位发车的法拉利车队直接抢到头两名领跑，第二位发车的拉塞尔被两人超越，跌至第四的位置。

数圈后，法拉利车队眼看优势明显，两人便在第10圈收到车队指令，要求彼此之间的差距控制在三秒以内，随后又令勒克莱尔在五圈之内将与赛恩斯的车距拉至五秒。这样的要求无非是希望勒克莱尔牵制排名第三的拉塞尔，以保护赛恩斯。但对要强的勒克莱尔来说，心里肯定不乐意。

不过，随着安全车的出动，这一尴尬也被化解。新加坡站有着100%安全车出动的纪录，今年这一纪录依然未被改写。

比赛进行到第20圈，威廉姆斯车手萨金特转向不足，导致赛车撞墙，前翼受损，安全车再次出动。这也迫使大部分车手进站换胎，勒克莱尔出站时运气不好被挡，跌落三个位置，诺里斯和拉塞尔完成超越，勒克莱尔最终错失登上领奖台的机会。

赛恩斯赛后说：“这是个不可思议的感觉，不可思议的周末。在经历了挑战性的赛季开局后，我要感谢法拉利所有人完成这样的翻转……老实说，我觉得我掌控了比赛，我有足够多的空间做我想做的事。”

哈密尔顿说，法拉利的赛车很强大，赛恩斯的速度也很快，如果他能在排位赛取得更好的发车位置，可能会取得更好的成绩。哈密尔顿正赛第五位发车。

弯道多难超车 赛车手求稳不敢太过激

由于新加坡赛道弯道多，难超车，大家普遍求稳，全场下来都不敢有太过激的超车行为。发车位置不佳的红牛（11位和13位）为了追排名，20圈后依然未选择进站换胎，趁机抢到前五席位。但赛程过半，红牛轮胎劣势明显，不断被超车，第32圈车队掉到第六、七两位。最终费斯塔彭取得第五，佩雷兹第八。

本赛站开赛前，红牛车队已取得14连胜，车手费斯塔彭创下10连胜，如此夸张的连胜成绩终于在今夜的新加坡大奖赛被终结。

五车手退赛 王明星到场观战

值得一提的是，本站赛有五名车手退赛，阿斯顿马丁车手斯托尔因前一天受撞击仍有后遗症，赛前宣布退赛。阿斯顿马丁领队克拉克说：“昨天经历了一场大事故，他（斯托尔）下车之后，整个团队都松了一口气，然而，遭受到了如此巨大的撞击后，他仍能感受到一些后遗症。我们目前的首要任务是确保他全面、迅速康复。因此他不会参加今晚的正赛，将专注下周末的日本大奖赛。”

酒店及地产大亨王明星（左二）和本地富商林荣福（右二）在围场中交谈。（薛渤杨摄）

正赛中，红牛二队车手角田裕毅在首圈就因爆胎退赛；阿尔卑车手奥康在他的27岁生日夜，赛车动力系统发生故障，被迫退赛；阿尔法罗密欧车手博塔斯换挡出问题退赛；拉塞尔最后一圈意外撞车退赛。

为期三天的赛事共吸引到26万4108名观众现场观战，早前被贪污调查局逮捕助查的酒店及地产大亨王明星也到现场观看比赛。