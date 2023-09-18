我国男单男双在世界乐龄羽毛球锦标赛夺冠

（新加坡讯）尽管年事已高，但符观辉和沈掁全依然精神矍铄，他们在韩国全州举行的世界乐龄羽毛球锦标赛男子65岁以上组，获得二金一铜，取得自2007年以来的最好成绩。我国当时的成绩是55岁以上组男单铜牌。

66岁的符观辉是收获最丰的球员，他先是与结婚42年的妻子王凤玲获得了混双铜牌，之后在男单决赛击败印度尼西亚球员马斯林赢得金牌。

符观辉在70年代曾是国家预备队成员，目前兼职担任羽毛球教练的他通过《海峡时报》采访时说：“我很高兴成为新加坡第一个乐龄世锦赛冠军，这是一枚意想不到的金牌，因为我通常不参加单打，而是专注双打。”

符观辉在前几轮比赛中击败来自日本、巴林和阿联酋的对手后，在半决赛遭遇顽强挑战，最终以2比1逆转战胜67岁的马来西亚代表王天麟，进入决赛。

符观辉作息非常健康，每周会打两天两个小时的羽毛球，也会游泳两次。

能与妻子获得混双铜牌，对符观辉来说也别具意义，他说：“对我们来说，这是非常有意义的一趟旅程。”

新马跨国组合赢金牌

沈掁全（左三）与马来西亚队友王天麟（左四）组成跨国搭档，赢得男双冠军。（沈掁全提供）

此外，68岁的沈掁全也表现出色，他与马来西亚的王天麟组成跨国搭档，战胜台湾组合赢得男双冠军。

这两名球员自2018年以来多次合作，化学反应和默契帮助他们战胜马来西亚、德国、韩国以及奥地利组合。沈掁全的65岁妻子王丽月是他的混双搭档兼教练，她的鼓励帮助他们保持高昂的战斗精神。

沈掁全是我国羽毛球总会的委员会成员，他说：“仿佛自己站在世界之巅，感觉非常飘飘然。我和我太太在这里庆祝了结婚47周年的纪念日，所以这枚金牌也是送给她的礼物。”