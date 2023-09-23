费斯塔彭F1日本站夺杆位 迈凯伦排二三

（铃鹿综合电）世界一级方程式赛车（F1）日本铃鹿赛站排位赛星期六（9月23日）结束，红牛车手费斯塔彭以超过0.5秒的优势拿到杆位，迈凯伦新晋车手皮亚斯特里战胜队友诺里斯，取得排位赛第二的位子，诺里斯第三。

前三名的成绩依次为1分28秒877、1分29秒458和1分29秒493。

费斯塔彭去年在日本站以杆位夺冠，在本赛季16轮比赛过后，费斯塔彭目前以374分领跑车手积分榜，领先队友佩雷兹15分。最早他有可能在下一站卡塔尔赛站完成他的第三个年度总冠军。

值得一提的是，威廉姆斯车手萨金特在排位赛第一阶段（Q1）最后一弯撞墙引发红旗，主场作战的红牛二队阿尔法托利车手角田裕毅成功跻身Q3。

威廉姆斯车手萨金特在排位赛第一阶段最后一弯撞墙，所幸人无大碍。（法新社）

费斯塔彭赛后说：“你永远不知道赛车的感觉能有多好，但从第一个飞驰圈开始，感觉就真的非常非常不错。”

年仅22岁的澳大利亚籍车手皮亚斯特里此役成功抢到前排发车的机会，他说：“到目前为止，这对车队来说是一个非常好的周末。我们对赛车进行了升级，而且速度很快。”

皮亚斯特里也预计，车队在铃鹿可能有一个不错的机会，希望能在星期天（24日）的正赛中取得好成绩。

角田裕毅续约阿尔法托利

与此同时，红牛二队阿尔法托利也确认了他们2024赛季F1的车手阵容，仍然是角田裕毅搭档赛季途中加入的里卡多。角田裕毅自2021年加入车队，今年已是他第三个赛季。

日本籍23岁车手角田裕毅与阿尔法托利续约。（法新社）

谈到成功续约，角田裕毅说：“我期待继续与车队和里卡多并肩作战及合作。很明显，我将在本赛季余下的时间里尽可能多地努力，取得进步。我感谢红牛和本田，感谢他们继续支持和信任我。”