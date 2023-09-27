【亚运会】我国泳将沈恩夷再破女子蛙泳全国纪录

新加坡蛙后沈恩夷在星期三（9月27日）的杭州亚运会再破女子100米蛙泳全国纪录，但以微差与奖牌擦肩而过。

首次参加亚运会的沈恩夷在上午的预赛游出与全国纪录（1分07秒27）持平的成绩，在晚上的决赛则更上一层楼，游出全国新猷（1分07秒13）。尽管这是比上届赛会季军更快的成绩，但中国泳手杨畅比沈恩夷更早一步触壁，以0.12秒的微弱优势拿下铜牌。

沈恩夷赛后有些失望。她说：“这场比赛非常激烈，很接近夺下奖牌，我已经尽了全力。但我还是很开心能创下个人最佳成绩和全国纪录。”

其他新加坡泳手比赛方面，柯敬文在女子100米蝶泳以59秒60排名第七；沈恩彤在女子100米仰泳以1分01秒89同样名列第七；柯正文在男子100米蝶泳以52秒26排名第六；林峻纬和阿尔迪出战200米自由泳，分别排名第七（1分49秒00）和第八（1分49秒22）。

在男女4X100米混合泳接力赛中，由柯正文、沈恩夷、柯敬文和陈永进组成的新加坡团队，以3分49秒73排名第四。

当天进行的比赛中，韩国泳将黄宣优获得个人本届赛会的第二枚金牌，他在男子200米自由泳以破大会纪录（1分44秒40）的成绩夺冠。他数日前才携队友以缔造新亚洲纪录的成绩，赢得男子4X200米自由泳接力赛金牌。

亚运会金牌对韩国男运动员来说非常重要，他们能以此成绩免服兵役。目前，中国在游泳奖牌上以19金遥遥领先，日本和韩国皆以三枚金牌居后。