【亚运会】混合泳接力女队抢跳 第三名成绩无效

我国接力女队星期五经历了从天堂掉到地狱的感受，她们以第三名的成绩触壁后，却在之后的成绩板得知因抢跳被取消成绩。

杭州亚运会游泳项目于星期五（9月29日）结束，对比五年前在雅加达亚运会获得的2金1银3铜，新加坡泳队这次以一枚银牌结束征程。女子接力队还在最后一个比赛日因抢跳被判成绩无效，到手的铜牌拱手让给了香港队。

女子4×100米混合泳充满戏剧性，中国队在上午的预赛因仰泳棒出发时抢跳犯规被取消成绩，因此晚上的决赛是日本、韩国、新加坡和香港之争。我国泳队在上午的预赛排名第三，决赛派出沈氏姐妹沈恩夷和沈恩彤，还有柯家姐妹柯婷文和柯敬文，盼能带回一枚奖牌。

比赛进行得十分顺利，沈恩彤（仰泳）以第四名的成绩交接，沈恩夷在八名选手中游出最快的蛙泳棒成绩，柯敬文蝶泳出发以第二名的成绩触壁，然而负责最后一棒自由泳的柯婷文过早起跳，全队成绩无效。

日本以3分57秒67赢得冠军，韩国和香港分别以4分00秒13和4分01秒72获得亚军和季军。

沈恩夷：亚运会是巨大的动力

沈恩夷赛后来到混合采访区说：“当我的妹妹告诉我好像抢跳了，我不愿意相信。直到最终的成绩出来后，这是非常、非常心碎的一刻。我想我没事，我在这次的比赛经历了许多，我会继续努力。来到这场比赛我充满自信，我知道我们会拿下奖牌，我对我们的布阵有信心，我真的真的游得非常好，也尽了全力。”

首次出战亚运会的沈恩夷在女子100米和200米蛙泳，以及男女混合4x100米混合泳接力都排名第四名，若再加上这个被取消的成绩，她已四次与奖牌擦肩而过。

关于这届亚运会对她的意义，她说：“这个亚运会对我而言是个巨大的动力，我要做得更好，因为一直都有比我优秀的人。我会继续拼搏，我要把我的成绩，还有我的第四名都截图下来。”

我国女将沈恩夷本届亚运会多次与奖牌擦肩而过，但这激发了她的动力。（陈渊庄摄）

主教练陈利裕：难以消化 但会强势回归

新加坡国家队主教练陈利裕在所有比赛结束后前来总结全队成绩，谈及女队在接力赛的遗憾时，他感同身受，在镜头前掉泪。

他说：“我能理解我们的女孩的感受，这并不容易，我们都很想要这枚奖牌，她们的成绩比预赛快了很多。看到这样的情况发生很难过，但这就是竞技体育，我想她们会以更强大的姿态归来。”

上次为新加坡赢得两枚金牌的奥运冠军约瑟林这次没有参赛，进入“后约瑟林时代”，我国泳队从今年柬埔寨东南亚运动会开始就在改朝换代中。或许在东运会看不出太大的差别，但来到高手云集的亚运会，从结果看就能一二。

陈利裕说：“约瑟林不在我们的团队，这是一个巨大的改变。但我们有很多优秀的选手表现出色，比如李君杰、沈恩夷、赢得银牌的张正伟，还有陈永进。他们都是我们的未来。”

我国蛙泳小将马哈比尔由于身体原因，在开赛前就退出了亚运会，没有随队前往。

在游泳奖牌榜上，东道主中国以28金21银9铜，共58枚奖牌成为榜首。韩国以6金6银10铜居次，上次获得19枚金牌的日本这次只获得5金10银15铜，位居第三。