欧冠小组赛再吞败仗 红魔濒临淘汰边缘

（曼彻斯特综合电）主场2比3不敌土耳其球会加拉塔萨雷（Galatasaray），英超传统豪门“红魔”曼联（Manchester United）面临欧冠小组赛后被淘汰的厄运。

在本地时间星期三（10月4日）凌晨举行的欧洲冠军联赛A组次轮小组赛上，曼联在两度领先的情况下以2比3不敌加拉塔萨雷，吞下第二场小组败仗，目前只能以零分在小组垫底。红魔在首轮比赛客场不敌德甲豪门拜仁慕尼黑（Bayern Munich）。

除了欧冠赛场，红魔在本赛季的整体战绩也不理想，近九场比赛输了六场，英超也只能以九分位居第10。

军情告急，帅位恐不保，但红魔主帅滕哈格（ten Hag）相信球队能找到方案，走出目前的危机。

这是滕哈格在曼联的第二个赛季。首个赛季，这名荷兰籍主帅可谓相当成功，带领球队以联赛第三名重返欧冠赛场，以一座英格兰联赛杯终结球队长达六年的奖杯荒。

他说：“上个赛季非常棒，取得了比我们预期还要好的成绩。”

“与此同时，当我们迈入这个赛场（欧冠）时，我们也知道会有差距。现阶段我们经历一段困难时期，就如大家所看到的，但是我们会克服的。”

“我们团结一致，彼此支持，并肩奋斗。整个团队会一起战斗下去。这不是我们的水平，我们知道得做得更好。大家众志成城，我们会走出这段逆境。”

炮兵客场不敌朗斯

在红魔小组赛连败两场的同时，“炮兵”阿申纳（Arsenal）也在同一天的B组赛客场1比2不敌法甲球队朗斯（Lens），不过炮兵目前的处境显然比红魔好很多。

在经过两轮的比赛后，阿申纳在B组积分榜上以三分暂居第二，朗斯以四分领跑，塞维利亚（Sevilla）与艾恩德霍芬（PSV Eindhoven）分别以两分及一分排名第三和第四。两队在星期三同组的另一场比赛以2比2战和。