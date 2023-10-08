费斯塔彭提前六站 夺年度车手冠军

（多哈综合电）红牛队车手费斯塔彭在卡塔尔大奖赛冲刺赛拿到第二名获得七个积分，提前六站夺得年度车手冠军。同时他也连续三年成为世界冠军车手。

星期天（10月8日）凌晨进行的2023赛季F1卡塔尔站冲刺赛中，迈凯伦车手皮亚斯特里获得冠军，红牛车手费斯塔彭虽然没有第一个冲过终点，但第二个冲线的他仍旧收获七个积分，个人总分来到407分，提前加冕2023赛季F1年度车手冠军。迈凯伦另一名车手诺里斯排名第三。

费斯塔彭赛后说：“当然，这是一种奇妙的感觉，这是不可思议的一年，有很多很棒的比赛，我为车队的努力感到非常自豪。成为这群人中的一员是非常愉快的，三次获得世界冠军真是令人难以置信。”

本赛季至今，除了在新加坡站未能登上领奖台之外，红牛车队在其余15场分站赛上都成功包揽冠军，其中费斯塔彭更是跨赛季连续15场比赛登上领奖台，超越2013赛季的维特尔，以分站赛十连胜创造F1最长连胜纪录。

皮亚特里获个人首个冲刺赛冠军

冲刺赛抢头名，迈凯伦22岁澳洲籍车手皮亚特里（左）成功赢得了他在F1赛场的首胜。（法新社）

凭借本场胜利，来自澳大利亚的22岁小将皮亚特里也成功赢得了他在F1赛场的首胜。以1秒871的优势赢得冲刺赛的他在赛后说：“当他（费斯塔彭）跑到第二名的时候，我以为我有点麻烦了，但我的速度很好。（个人）首个冲刺赛冠军，这听起来很酷。”

F1卡塔尔大奖赛正赛将在本地时间星期一（10月9日）凌晨1时上演。