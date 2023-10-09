八年来首挫曼市 炮兵与热刺领跑英超

炮兵自2015年以来首次在英超击败曼市后，与同城宿敌热刺并肩领跑积分榜。曼市则遭遇五年来的首个联赛连败，暂居第三。

（伦敦综合电）“炮兵”阿申纳（Arsenal）自2015年来首次在英超联赛击败曼市（Man City），跃升积分榜次席。北伦敦双雄“热刺”托特纳姆（Tottenham）与炮兵并肩领跑英超积分榜。

在本地时间星期一（10月9日）凌晨结束的英超联赛，主场作战的炮兵凭借马蒂内利（Martinelli）的折射球，以1比0力挫上届冠军曼市，在积分榜上以20分追平榜首的热刺，只因进球数不如同城对手而屈居次席。曼市则以18分暂居第三。

这也是曼市五年来首次在英超遭遇两连败，他们刚在上一轮比赛客场以1比2不敌狼队（Wolves）。

阿特塔：这是场很特别的胜利

在这场比赛之前，炮兵与曼市在英超赛场交手了15次，未能取得胜利，主帅阿特塔（Arteta）赛后直呼这是场特别的胜仗。

他说：“感觉这是场很重大的胜利，很特别的一次。我们已经很久没有战胜曼市了。今天我们感觉这个日子终于到来，我们需要全体人员拿出最好的表现，而我们也做到了。”

主力前锋哈兰德（Haaland）的平庸表现让曼市吞下了败仗苦果，全场只有在开赛前五分钟有一次进攻命中球门目标，格瓦迪奥尔（Gvardiol）的攻门遭炮兵的防守球员赖斯（Rice）在球门线上解围。

曼市主帅瓜迪奥拉（Guardiola）认为，两队在这场比赛都没有太多的进球机会，一个动作决定了比赛的最后结果。

他说：“我认为两队都没有太多机会，比赛很激烈，一个动作决定了最后结果。”

利物浦错失超越曼市的大好机会

利物浦主帅克洛普认为，踢和布赖顿是合理的战果。（法新社）

在曼市客场落败的同时，“红军”利物浦（Liverpool）也因为与对手布赖顿（Brighton）踢成2比2平局而错过超越曼市的大好机会。

主场作战的布赖顿在第20分钟由阿丁格拉（Adingra）首拔头筹，红军前锋萨拉赫（Salah）在第40分钟收复失地，并在半场伤停补时主踢罚球一蹴而就，为球队建立2比1的优势。布赖顿的邓克（Dunk）在第78分钟再次追平比分。

红军主帅克洛普（Klopp）说：“老实说，我认为这样的成绩是合理的。如果我们今天表现得更好，就能够给他们造成更大的伤害，但是我们没有。这是我的感觉。觉得还可以。”

这场和局令红军以17分暂居第四，落后曼市一分，布赖顿则以16分排名第六。

喜鹊踢和铁锤帮

伊萨克的两个进球最终还是无法为喜鹊取得胜利。 （路透社）

除了红军外，刚在欧冠赛场以4比1狂胜法甲豪门巴黎圣日耳曼（PSG）的“喜鹊”纽卡斯尔（Newcastle）也只能与“铁锤帮”西哈姆（West Ham）踢成2比2平局。

西哈姆在第八分钟由绍切克（Soucek）拔下头筹，伊萨克（Isak）在第57与第62分钟的两个进球为喜鹊反超比分，不过未能坚持至最后，库杜斯（Kudus）在第89分钟追平比分。