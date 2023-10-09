F1卡塔尔大奖赛酷热难耐 车手称已超乎极限

卢赛尔国际赛道无风的闷热天气对车手身体带来巨大考验，一些车手感到不适、一些中途呕吐，还有的在比赛结束后直接被送往赛道医疗中心，车手们赛后大呼吃不消。

（多哈综合电）世界一级方程式赛车（F1）卡塔尔大奖赛本地时间星期一（10月9日）凌晨在卢赛尔国际赛道展开正赛角逐，虽然比赛在当地时间晚上8时开始，但无风的闷热天气对车手身体带来巨大考验。多名车手赛后投诉在比赛中感到不适，一些在过程中呕吐，一些无法完成比赛，一些在赛后还需接受治疗。

轮胎供应商倍耐力表示，在卢赛尔赛道夜间比赛中，赛道温度从未低于36摄氏度，而白天的温度则略高于40摄氏度。酷热难耐的天气条件让多名车手在赛后抱怨连连，称这已超越了极限。

阿尔卑斯车队的奥康赛后表示，在比赛开始阶段他就感觉不适吐在了头盔里。阿斯顿马丁车队的斯特罗尔也说，他差点昏倒在方向盘上。威廉姆斯车队的阿尔本在比赛结束后更是直接被送往赛道医疗中心，而队友萨金特也因身体感到不适在中途（第42圈）退赛，经医疗团队评估后，发现萨金特在比赛中严重脱水。

此外，还有不少车手被拍到躺在车库地板上休息。

迈凯轮车手诺里斯说：“今天我们可能达到了极限。一些人需要被送到医疗中心或昏倒，这是相当危险的事情。”

“从电视上看这可能不太现实，但当有人因此而退赛，那就太过分了。而且在这样的状态下高速驾驶太过危险。这是我们需要谈论的事情，因为它本来就不应该发生。”

拉塞尔：第12圈时就感觉快撑不下去

红牛新加冕的三冠王费斯塔彭、马赛地车手拉塞尔也同样抱怨赛道气候条件不佳。费斯塔彭称在这样酷热的条件下驾驶太艰难，拉塞尔则形容这场赛事太残酷，并表示自己几乎要昏厥。

拉塞尔说：“我在比赛中感觉不舒服，天气热得不可思议，感觉就像把你丢在烤箱里。”

“我有时会在桑拿房里训练，你会把身体推向极限，当到达一定温度时，你就会想‘我要出去’。这是我差不多在第12圈时的感觉。”卡塔尔大奖赛共有57圈。

马赛地车手拉塞尔赛后吐槽在卢赛尔国际赛道比赛，就好比把自己丢进一个烤箱里。（路透社）

本站获得第二名的迈凯轮车手皮亚特里和获得第五名的法拉利车手勒克莱尔都形容，这绝对是他们一生中经历过最艰难的比赛。

法拉利老板瓦瑟尔也说，车手们已经接近极限，有些甚至因此而选择停止比赛，国际汽联应该意识到这一点。“虽然他们还有意识能够自主停车，但撞车意外也有可能发生。这意味着我们必须提高警惕。我认为，这个周末我们非常接近极限，或者已经超过了极限。”

这是卡塔尔大奖赛举办的第二个年头，2021年在11月举行，2022年因举办世界杯足球赛而停办，今年在10月，明年则将改在12月。