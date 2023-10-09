红牛车手费斯塔彭再夺冠 哈密尔顿赛后致歉

（多哈综合电）赛前已经确定登顶世界冠军的红牛车手费斯塔彭成功称霸F1卡塔尔大奖赛，这也是他本赛季的第14个分站冠军。

两名迈凯伦车手皮亚斯特里和诺里斯分列第二和第三位；阿尔法罗密欧车手周冠宇排名第九收获两个积分。新加坡站冠军、法拉利车手塞恩斯遭遇燃油系统故障，赛前宣布退赛。红牛车手佩雷兹则是更换了超额动力单元部件，从维修区发车。从杆位出发的费斯塔彭一路领先，最终收获个人本赛季第14场胜利。

费斯塔彭赛后说：“我认为赢得比赛的关键是我第一个进站换胎。在那之后，我可以控制好速度，将轮胎维持在一个好的状态。但迈凯轮很快，真的给了我很大的压力。”

出于安全考虑，本次大奖赛正赛每套轮胎的使用圈数被强制限制为18圈，这意味着所有跑完比赛全程的车手都必须进站换胎至少三次。

哈密尔顿：我承担全部责任

马赛地车手哈密尔顿（右）与队友拉塞尔在一号弯发生碰撞，前者冲出跑道并直接退赛。（法新社）

值得一提的是，比赛开始后，两名马赛地车手在一号弯发生碰撞，哈密尔顿右后胎直接被撞掉，倒着冲到缓冲区，拉塞尔则将赛车带回到维修站换上全新中性胎继续比赛。

因为这次事故，安全车出动。在发生混乱之际，皮亚斯特里冲到了第二位，阿斯顿马丁车手阿隆索和法拉利车手勒克莱尔分列第三、第四位。第五圈，比赛恢复常态。

哈密尔顿赛后扛下了所有责任，并主动找到拉塞尔道歉。他赛后也发布社媒称：“我看了回放视频，这百分之百是我的错，我承担全部的责任，向我的团队和拉塞尔致歉。”