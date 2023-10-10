国际汽联称将针对“极端天气”采取行动

（巴黎路透电）国际汽联（FIA）星期一（10月9日）表示，将采取行动保护车手免受世界一级方程式赛车（F1）卡塔尔大奖赛期间极端炎热和潮湿天气的影响。

在上星期日（10月8日）的卡塔尔大奖赛正赛，一些车手濒临崩溃，在抵达终点后呕吐不止、严重脱水，威廉姆斯车队新秀萨金特（Logan Sargeant）甚至因身体不适而中途退赛。尽管比赛在夜间举行，赛道温度从未低于36摄氏度，而白天温度则超过40摄氏度。

国际汽联在一份声明中表示，“会开始分析卡塔尔的情况，以便为未来极端天气下的情况提供建议。措施可能包括为车手提供指导、研究如何改装驾驶舱以提高空气流通效率，以及建议修改赛历以在相对更合适的气候条件下办赛等。同时会研究其他系列赛事，如极端气候下的越野赛事，从中提取可应用于赛道赛事的经验”。

国际汽联指出，明年的卡塔尔站比赛将在12月举行，届时气温应该会较低，但国际汽联更倾向于“现在就采取实质性行动，避免重蹈覆辙”，并表示“虽然车手们是精英运动员，但不应该让他们在可能危及健康和安全的条件下比赛。”

首届F1卡塔尔大奖赛于2021年11月底进行，2022年由于卡塔尔举办世界杯足球赛而没有进行F1大奖赛。

赛历显示目前在中东地区有四场比赛，赛历由商业权益者编制后交由国际汽联批准。中东分站赛通常安排在赛历的开头和结尾，以避开最热的月份。明年的赛历有创纪录的24站比赛。在新加坡站和美国迈阿密站，车手们也曾遭遇湿热天气。